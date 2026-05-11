Crise sanitaire à bord du MV Hondius : deux cas d’hantavirus confirmés

Deux passagers du navire de croisière MV Hondius ont été testés positifs à l’hantavirus, déclenchant une alerte sanitaire. Les autorités espagnoles mènent une opération d’évacuation des passagers et membres d’équipage depuis les Canaries, avec un ressortissant américain et une passagère française parmi les cas confirmés. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a recensé six cas d’hantavirus, dont trois décès.

Depuis dimanche, environ 94 personnes de 19 nationalités ont été évacuées, les ressortissants espagnols ayant été les premiers à quitter le navire sous haute surveillance. Ils sont transférés vers l’aéroport de Tenerife-Sud pour être rapatriés, tandis que les 14 ressortissants espagnols, tous asymptomatiques, sont placés en isolement à l’hôpital militaire Gómez Ulla de Madrid.

Les évacuations devraient reprendre lundi après-midi, après une pause pour le ravitaillement du navire. Plus d’une centaine de passagers et membres d’équipage doivent être évacués dans les 48 heures. L’OMS a insisté sur le fait que la situation actuelle ne doit pas être comparée à la pandémie de Covid-19, tout en maintenant une vigilance accrue face à cette souche rare du virus.