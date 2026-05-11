Népal : un avion de Turkish Airlines prend feu à l’atterrissage à Katmandou, aucun blessé

Un avion de Turkish Airlines transportant 277 passagers et 11 membres d’équipage a pris feu lundi lors de son atterrissage à l’aéroport international de Katmandou. Heureusement, aucun blessé n’a été signalé. Selon Gyanendra Bhul, porte-parole de l’Autorité de l’aviation civile du Népal, une étincelle au niveau du train d’atterrissage droit aurait causé l’incendie.

L’atterrissage a nécessité la fermeture de l’unique piste de l’aéroport pendant près de deux heures pour sécuriser les lieux. Le Népal est connu pour ses pistes d’atterrissage difficiles, qui présentent un véritable défi pour les pilotes.

Par ailleurs, les autorités népalaises travaillent à améliorer les infrastructures aéronautiques en installant de nouveaux systèmes radar et de surveillance météorologique. Cet incident rappelle un événement similaire en 2015, lorsqu’un autre avion de Turkish Airlines avait sorti de piste à Katmandou sans faire de blessés, provoquant une fermeture de l’aéroport durant plusieurs jours.