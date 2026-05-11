l’union européenne renforce son partenariat avec le Togo

L’Union Européenne a réaffirmé son engagement à renforcer son partenariat avec le Togo lors d’une déclaration faite par Gwilym Ceri Jones, le Chef de la Délégation de l’UE, à Lomé à l’occasion de la Journée de l’Europe.

Dans un contexte international rempli de tensions géopolitiques, Jones a souligné le rôle de l’UE en tant que partenaire fiable pour le Togo et d’autres pays africains, plaidant pour une coopération basée sur le respect du droit international.

Il a mis en lumière les résultats positifs de leur coopération, notamment des programmes d’électrification qui ont profité à plus de 1,3 million de Togolais et des projets améliorant la gestion des déchets pour plus de 2,5 millions de personnes. L’UE a également exprimé sa volonté d’augmenter la production d’électricité du Togo de 18% via des énergies renouvelables.

Jones a également évoqué le soutien du Togo aux 60.000 réfugiés accueillis dans le nord du pays, ainsi que le rôle de mediation de Lomé dans les crises du Sahel et des Grands Lacs.