Obsèques d’Abdelwahab Doukkali : l’hommage à une légende de la chanson marocaine

L’icône de la chanson marocaine, feu Abdelwahab Doukkali, a été inhumé samedi à Casablanca, suite à son décès survenu vendredi à l’âge de 85 ans. Les obsèques se sont tenues à la mosquée Achouhada, où des prières d’Al-Asr et du mort ont été récitées avant que la dépouille ne soit conduite au cimetière Achouhada.

Une foule de proches, amis, artistes, hommes de médias, ainsi que des personnalités influentes, se sont rassemblés pour rendre un dernier hommage à un artiste qui a marqué des générations. Parmi les personnalités présentes, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a souligné que le Maroc perdait l’une de ses plus grandes figures musicales, une voix emblématique dont les œuvres resteront gravées dans la mémoire collective.

Kamal Kamal, réalisateur et compositeur, a évoqué la perte immense que représente le décès de Doukkali pour la scène culturelle nationale, tout en affirmant que son répertoire intemporel continuera de résonner. L’artiste et compositeur Moulay Ahmed Alaoui a également rendu hommage à la carrière remarquable du défunt, saluant son attachement au public et son esprit innovateur.

Moustapha Ahrich, homme de médias, a souligné l’impact de Doukkali sur le paysage artistique marocain et arabe, déclarant qu’il était une référence incontournable. L’acteur Omar Azzouzi a quant à lui mis l’accent sur les qualités humaines et artistiques du chanteur, notant sa capacité à sublimer les paroles avec ses mélodies.

Né en 1941, Abdelwahab Doukkali a débuté sa carrière artistique en 1957 et a enregistré son premier album en 1959. Tout au long de sa vie, il a reçu de nombreux prix, dont le disque d’or pour sa chanson “Mana Illa Bachar” et le Grand Prix du Festival de la chanson marocaine de Mohammedia en 1985 pour “Kan ya makan”. Il a également été honoré par le Vatican à deux reprises et a remporté le Grand Prix du Festival du Caire en 1997.

Élu meilleure personnalité du monde arabe en 1991 par le magazine “Al Majalla”, feu Abdelwahab Doukkali laisse derrière lui un héritage musical inestimable, ancré dans le cœur des Marocains et des amateurs de musique du monde arabe. Sa voix et ses compositions continueront d’inspirer les générations à venir.