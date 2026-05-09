Maroc/Législatives 2026 : Laftit se réunit avec les dirigeants des partis politiques non représentés au Parlement

Cette rencontre, qui fait suite à la réunion tenue jeudi dernier avec les dirigeants des formations politiques disposant d’un groupe ou d’un groupement parlementaire, a été l’occasion de présenter le cadre général de préparation de cette échéance électorale et d’informer les participants des textes réglementaires adoptés à ce jour, ainsi que des décisions en cours d’élaboration sur le plan comptable des partis politiques.

Les participants à la réunion ont également pris connaissance des mesures organisationnelles liées à la préparation du corps électoral national dans le cadre de la révision des listes électorales générales, qui débutera le 15 mai en prévision du prochain scrutin législatif.

De même, il a été question de passer en revue les dispositifs d’accompagnement de cette opération, notamment en matière d’organisation administrative et logistique, ainsi que le lancement d’une campagne de communication institutionnelle couvrant l’ensemble des supports, y compris les différentes plateformes numériques.

Par ailleurs, cette réunion a été l’occasion d’informer les dirigeants et responsables des partis politiques de l’état d’avancement des préparatifs relatifs à la plateforme électronique dédiée au dépôt des déclarations de candidature ainsi qu’à celle destinée à l’établissement des procurations de vote au profit des Marocains résidant à l’étranger.

La rencontre a également permis un échange de vues autour des mesures et dispositions organisationnelles et pratiques déjà prises ainsi que de celles devant être finalisées avant l’élection des membres de la Chambre des représentants.

Les travaux de cette réunion se sont déroulés dans un climat positif marqué par un débat franc et constructif. Les dirigeants et responsables des partis politiques ont exprimé leur disposition et leur mobilisation pour contribuer, aux côtés des pouvoirs publics et des acteurs concernés, à réunir toutes les conditions nécessaires à la réussite de la prochaine échéance législative et à la consécration du choix démocratique irréversible adopté par le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.