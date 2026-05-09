ONU/Migration : les États membres réaffirment leur engagement en faveur du Pacte de Marrakech

Lors d’une réunion qui s’est tenue vendredi, les États membres des Nations Unies ont réaffirmé leur engagement en faveur du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, communément appelé le Pacte de Marrakech, adopté en 2018. Cette déclaration a été adoptée à l’issue du deuxième Forum d’examen des migrations internationales, qui s’est déroulé du 5 au 8 mai au siège de l’ONU à New York.

Les pays participants ont discuté des prochaines étapes à franchir pour relever les défis et saisir les opportunités liés à la migration d’ici 2030. Ils ont également dressé un bilan des progrès réalisés jusqu’à présent et identifié les priorités pour l’action future. Parmi celles-ci figurent les droits du travail des migrants, leur identité juridique, le renforcement des voies de migration sûres et régulières, ainsi que la coopération avec les États et les parties prenantes le long des principales routes migratoires.

La présidente de l’Assemblée générale de l’ONU, Annalena Baerbock, a souligné lors de cette rencontre que “la migration est une réalité humaine inévitable”. Elle a précisé que la question ne réside pas dans le jugement de la migration, mais dans sa gestion. “Aucun État ne peut gérer la migration seul”, a-t-elle déclaré, insistant sur le besoin de coopération et de réglementation internationale. “C’est précisément l’objectif du Pacte mondial et du multilatéralisme”, a-t-elle ajouté.

Amy Pope, directrice générale de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et coordonnatrice du Réseau des Nations Unies sur les migrations, a également pris la parole. Elle a affirmé que chaque État souverain a le droit de définir ses propres priorités en matière de migration, tout en soulignant que chaque migrant doit être traité avec dignité. “Ce Forum a montré que ces deux vérités ne sont pas contradictoires. Lorsque les pays travaillent ensemble, elles peuvent être pleinement respectées”, a-t-elle conclu.

Ce Forum a constitué le deuxième examen mondial du Pacte mondial pour les migrations, qui couvre toutes les dimensions de la migration et repose sur dix principes directeurs ancrés dans le droit international.

Le conclave a été précédé le 4 mai d’une audience informelle multipartite, réunissant des migrants, des membres de la société civile, des organisations de la diaspora et religieuses, des autorités locales, des acteurs du secteur privé, des syndicats, des parlementaires, ainsi que des institutions nationales des droits de l’Homme.

Quatre jours de tables rondes, de discussions de politique générale et de débats ont été consacrés aux principales priorités migratoires, éclairées par des consultations menées aux niveaux local, national et régional.