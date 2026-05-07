Maroc: Nawfel Raghay nommé directeur général de l’Association des Radios et Télévisions Indépendantes

Nawfal Raghay a été nommé, ce jeudi 7 mai, directeur général de l’Association des Radios et Télévisions Indépendantes (ARTI) afin de renforcer son action.

Cette nomination s’inscrit dans le cadre des orientations adoptées par l’Assemblée Générale du 23 janvier 2026 et du plan d’action 2026-2028 de l’Association, indique l’ARTI dans un communiqué.

Elle marque une nouvelle étape dans le processus de structuration de l’ARTI, qui entend renforcer sa capacité de coordination, d’action et de suivi. L’écosystème médiatique traverse aujourd’hui une période de transformation profonde : mutation rapide des usages, pression croissante des plateformes numériques internationales, reconfiguration des modèles économiques et publicitaires, irruption de l’intelligence artificielle dans les pratiques de production et de diffusion.

Face à ces défis, l’ARTI entend affirmer son rôle d’interlocuteur sectoriel de référence et s’impliquer plus directement dans la professionnalisation, la crédibilité collective et l’innovation des opérateurs audiovisuels privés au service d’un paysage pluraliste, compétitif et ancré dans les enjeux de souveraineté culturelle et médiatique du Royaume.

« La nomination de Nawfel Raghay s’inscrit dans notre volonté de doter l’ARTI d’une capacité opérationnelle permanente, capable d’accompagner nos priorités dans la durée, d’appuyer les travaux de l’Association et de renforcer notre dialogue institutionnel. Elle doit également permettre d’accélérer les projets collectifs au service de l’ensemble des membres », souligne Younes Boumehdi, président de l’ARTI.

Nawfel Raghay est lauréat de l’École Mohammadia d’Ingénieurs et titulaire d’un master en audiovisuel de l’American University de Washington. Son parcours se situe à l’intersection de la régulation, du management institutionnel, de l’audiovisuel public et de la direction de média privé.

Il a participé, au sein de la HACA, à la phase fondatrice de libéralisation du secteur audiovisuel, avant d’exercer des responsabilités de management stratégique à la SNRT, à la CNDP et à la HACA durant une phase de consolidation institutionnelle. Il a ensuite assuré la direction générale de Chada Media Group, qu’il représentait également au sein de l’ARTI.

Cette trajectoire lui confère une compréhension à la fois institutionnelle, économique et opérationnelle des mutations de l’environnement médiatique, depuis sa libéralisation jusqu’à ses enjeux actuels de transformation numérique.

Sous l’autorité du président et en lien avec le Bureau de l’ARTI, le directeur général assurera la mise en œuvre de la feuille de route stratégique de l’Association, la conduite des chantiers prioritaires, la préparation des dossiers de plaidoyer, ainsi que le développement de coopérations et d’initiatives pertinentes.

À travers cette évolution, l’ARTI confirme sa volonté de consolider son organisation interne et d’œuvrer à l’émergence d’un secteur audiovisuel privé plus structuré, plus innovant et mieux préparé aux profondes évolutions du paysage médiatique national et international, au bénéfice des citoyens, du pluralisme de l’information et du rayonnement du Maroc.

L’Association des Radios et Télévisions Indépendantes réunit l’ensemble des opérateurs audiovisuels privés marocains. Elle œuvre à la représentation, à la structuration, à la professionnalisation et à la défense des intérêts du secteur audiovisuel privé, dans un esprit de dialogue avec les institutions, les régulateurs, les partenaires économiques et les acteurs de l’écosystème médiatique.