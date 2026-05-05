« Schizophrénie » arrive à Casablanca : un spectacle hybride entre humour, identité et transmission

« Schizophrénie » arrive à Casablanca. Ce spectacle hybride entre humour, identité et transmission est présenté le 6 mai 2026 à l’American Art Center de Casablanca.

Après avoir affiché complet à Paris, le spectacle Schizophrénie de Majid Eddaikhane poursuit sa trajectoire et fait escale au Maroc pour une représentation exceptionnelle le 6 mai à Casablanca.

Seul-en-scène engagé, “Schizophrénie” raconte l’histoire authentique d’un homme qui ouvre la porte de son monde intérieur et nous interroge, à travers le rire, sur des thèmes universels : identité, transmission, santé mentale, ascension sociale et contradictions intimes.

Dans un contexte où les questions d’appartenance, de double culture et de trajectoires croisées résonnent fortement entre la France et le Maroc, ce spectacle propose un espace rare : celui du dialogue, de l’écoute et de la nuance.

Chaque représentation se prolonge par un moment d’échange avec le public, pour faire émerger des discussions en résonance avec les réalités vécues. « Schizophrénie » : une comédie percutante qui éveille autant qu’elle amuse Ni,stand-up classique ni théâtre traditionnel, « Schizophrénie » est une œuvre hybride, sensible et fédératrice, où le rire devient un remède, un moyen de dire ce qu’on tait, un espace pour retisser du collectif.

« Je veux créer un théâtre qui parle vrai. Un théâtre qui ne sépare pas le fond de la forme, ni l’intime du politique. » précise Majid Eddaikhane. À travers « Schizophrénie », il tente de rassembler toutes les versions de lui-même : l’ingénieur trop lisse, l’enfant du quartier qu’on attend au tournant, le fils pris entre deux cultures, l’entrepreneur qui réussit “comme il faut”, l’homme qui doute, qui tombe, qui se relève.

D’une durée d’1h10, le spectacle sera suivi d’un temps d’échange avec le public, prolongeant l’expérience au-delà de la scène. Cette proposition artistique unique est un miroir tendu à une génération qui se cherche, qui étouffe, qui veut comprendre d’où elle vient pour savoir où aller.

Une trajectoire entre France et Maroc, au cœur des enjeux contemporains Avec cette date à Casablanca, Schizophrénie s’inscrit dans une dynamique de circulation des récits entre les deux rives.

Le spectacle fait écho à une génération partagée entre plusieurs mondes, plusieurs cultures, plusieurs attentes et qui cherche à construire du sens à partir de ces tensions.

Cette représentation marque une étape importante dans le développement du projet, avec la volonté d’aller à la rencontre de publics variés et de faire dialoguer les expériences.

Majid Eddaikhane, originaire du Val Fourré à Mantes-la-Jolie (78) est un auteur, comédien, ingénieur de formation et entrepreneur engagé dans les quartiers populaires. Il a fondé plusieurs écoles du numérique à Mantes-la-Jolie, Trappes et Paris 18ᵉ, formant des publics issus des Quartiers Prioritaires de la politique de la ville (QPV) au développement web, à l’intelligence artificielle et à la cybersécurité.

En 2017, il a produit le long-métrage indépendant « Ils l’ont fait », une comédie diffusée lors de plus de 220 projections-débats en France et à l’étranger.

Avec son spectacle « Schizophrénie » Majid Eddaikhane invente un seul-en-scène intime et citoyen, où l’humour devient un chemin de reconstruction et de vérité. Son travail croise introspection, enjeux sociaux et volonté de faire ensemble plutôt que seulement vivre ensemble. Le spectacle a été coécrit avec Yazid Ait Hamoudi, auteur, comédien et expert en santé mentale.