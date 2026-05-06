Le Maroc établit le New Jersey comme point d’ancrage pour le Mondial 2026

L’ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani, a poursuivi sa tournée dans plusieurs États américains avec une étape marquante à New York et dans le New Jersey, coïncidant avec l’annonce officielle du choix de la Pingry School comme camp de base des Lions de l’Atlas pour la Coupe du Monde de football 2026.

Situé à Basking Ridge, ce site d’entraînement est devenu une destination prisée pour les équipes nationales et les clubs de renom, notamment européens, et se trouve à environ une heure de la ville de New York. Ce choix stratégique vise à renforcer le partenariat maroco-américain en combinant coopération avec les autorités locales, coordination institutionnelle et diplomatie sportive à l’approche de cet événement mondial.

Lors de sa visite, M. Amrani a été accueilli par la gouverneure du New Jersey, Mikie Sherrill, pour une visite des installations et des discussions sur les perspectives de coopération entre le Maroc et cet État côtier. La rencontre a également vu la participation d’Alex Lasry, directeur du Comité d’accueil de la Coupe du Monde pour New York et New Jersey.

L’ambassadeur a souligné que cette rencontre renforce la préparation de l’équipe nationale dans un cadre institutionnel mobilisé, et il a exprimé l’ambition de développer davantage les synergies entre le Maroc et le New Jersey dans les domaines du sport, de l’industrie et de l’innovation technologique. “Le New Jersey est un pôle stratégique et industriel qui offre des opportunités précieuses que le Maroc souhaite explorer”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse conjointe.

M. Amrani a également mis en avant le football comme un “moment de connexion” qui va au-delà des simples 90 minutes de jeu, le qualifiant de “pont entre les sociétés”. Il a rappelé que la Vision de Sa Majesté le Roi et l’Académie Mohammed VI de football mettent l’accent sur l’excellence et les opportunités pour la jeunesse, soutenues par la Fédération Royale Marocaine de football.

La passion des supporters marocains aux États-Unis, a-t-il ajouté, insufflera une énergie particulière à la relation entre le Maroc et les États-Unis, qui dure depuis près de 250 ans. La gouverneure Sherrill a partagé cette vision, exprimant son souhait de renforcer la coopération décentralisée avec le Maroc.

En arborant le maillot de l’équipe nationale, Mme Sherrill a accueilli chaleureusement l’équipe marocaine et ses supporters, qui se rassembleront en grand nombre le 13 juin pour le premier match contre le Brésil au Metlife Stadium de New York/New Jersey. Elle a réaffirmé la solidité des liens historiques entre le Maroc et les États-Unis.

La gouverneure a également souligné le rôle fédérateur du football en tant que vecteur de rapprochement et de dialogue, notant que plus de 10 000 Marocains résident dans le New Jersey. Elle a indiqué que la Coupe du Monde serait une occasion pour de nombreux Marocains de découvrir les opportunités offertes par cet État tout en soutenant avec ferveur les Lions de l’Atlas.

Pour garantir une Coupe du Monde réussie, sécurisée et pleine d’émotions, elle a évoqué la mobilisation des forces vives de l’État. Plus tôt dans la journée, M. Amrani a visité le Metlife Stadium et ses infrastructures.

L’ambassadeur a également rencontré Ana María Archila, Commissaire du Bureau du Maire pour les Affaires internationales, à New York, pour discuter de la coopération et de l’amitié historique entre le Maroc et les États-Unis, ainsi que des mesures mises en place pour accueillir les supporters lors de la Coupe du Monde.

Les Lions de l’Atlas évolueront dans le Groupe C aux côtés du Brésil, de l’Écosse et d’Haïti, avec des matchs également prévus à Boston et Atlanta.