Suspension de l’opération d’escorte des navires par Trump dans le détroit d’Ormuz

Dans une annonce faite mardi soir, le président Donald Trump a déclaré la suspension temporaire de l’opération américaine d’escorte de navires dans le détroit d’Ormuz, connue sous le nom de “Project Freedom”. Cette opération, lancée la veille, est mise en pause afin de permettre des négociations potentielles avec l’Iran visant à mettre un terme au conflit.

Sur son réseau social Truth Social, Trump a précisé : “Project Freedom sera suspendu pour une courte période afin d’évaluer la possibilité de finaliser et de signer un accord.” Cette décision a été influencée par des demandes formulées par le Pakistan et d’autres nations, tout en tenant compte des “succès militaires” significatifs obtenus dans le cadre de la campagne contre l’Iran. Le président a souligné que des “progrès considérables” avaient été réalisés en vue d’un accord définitif avec les autorités iraniennes.

Plus tôt dans la journée, le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth, a confirmé que le cessez-le-feu avec l’Iran restait en vigueur, ajoutant que Washington s’efforce de “stabiliser la situation” pour permettre la reprise des échanges commerciaux. Il a également exhorté l’Iran à agir avec prudence pour éviter toute rupture de ce cessez-le-feu.

Lundi, Trump avait annoncé que les forces américaines avaient abattu sept embarcations iraniennes rapides, en réponse à des tirs de la part de l’Iran visant des navires de pays tiers, y compris un cargo sud-coréen dans le détroit d’Ormuz.