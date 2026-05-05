Marocains résidant à l’étranger : les transferts de fonds dépassent 29,7 MMDH à fin mars (Office des changes)

Ces transferts ressortent en amélioration de 11,7% en glissement annuel, précise l’Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Ce bulletin fait également état d’un solde positif de la balance « Voyages » de près de 23,7 MMDH (+31,4%). Ce solde est le résultat d’une croissance des recettes (+23,5% à 31 MMDH) plus importante que celle des dépenses (+3,4% à 7,31 MMDH).

Concernant les investissements directs étrangers (IDE), leur flux net a reculé de 8,3% à 8,45 MMDH, avec des replis des recettes (-13,1%) et des dépenses (-22,4%).

Le flux net des investissements directs marocains à l’étranger (IDME) a enregistré, quant à lui, une hausse de 57,3% à plus de 2,8 MMDH.