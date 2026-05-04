UA : Le Maroc appelle à une intégration de l’environnement dans les stratégies de sécurité au Sahel et dans le bassin du lac Tchad

Lors d’une réunion lundi du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine, le Maroc a plaidé en faveur d’une approche intégrée qui inclut la dimension environnementale dans les stratégies de sécurité et de lutte contre le terrorisme, particulièrement dans le Sahel et le bassin du lac Tchad.

Intervenant sur le sujet de “l’Impact du changement climatique sur la situation de crise dans le Bassin du Lac Tchad et la région du Sahel”, la délégation marocaine a souligné l’urgence d’intégrer le climat, la paix et la sécurité dans les nouvelles politiques de l’UA pour le Sahel. Elle a pris pour modèle la stratégie de la Commission du Bassin du Lac Tchad, qui inclut la durabilité environnementale comme un pilier fondamental dans sa lutte contre Boko Haram.

Le Maroc a également insisté sur la nécessité d’accélérer la finalisation de la Position Africaine Commune, qui vise à établir le lien entre le climat, la paix et la sécurité. La délégation a salué le leadership de la Commission Climat pour la Région du Sahel dans la réponse aux défis climatiques auxquels la région est confrontée.

La situation est d’autant plus préoccupante que l’Afrique, bien qu’elle ne représente qu’une part marginale des émissions mondiales de gaz à effet de serre, est l’un des continents les plus touchés par les effets du changement climatique. Les bouleversements des régimes météorologiques, la montée des niveaux de mers et la dégradation des écosystèmes aggravent les crises existantes, exacerbant l’insécurité alimentaire, le chômage et les déplacements massifs de populations.

La délégation marocaine a également averti que la dégradation de l’environnement constitue un multiplicateur de risques de conflits dans la région. Pour faire face à cette situation, elle a plaidé pour une approche holistique qui articule les enjeux climatiques avec ceux de la paix et du développement, conformément aux lignes directrices de la stratégie de l’UA sur le changement climatique et le développement résilient pour la période 2022-2032.

Enfin, lors de sa 1263ème réunion, le CPS a réaffirmé l’importance d’intégrer les enjeux climatiques dans les politiques de paix et de sécurité. Il a également insisté sur la nécessité de finaliser une position africaine commune sur le climat, tout en appelant à des stratégies d’adaptation et de résilience qui incluent activement les femmes et les jeunes. Le soutien accru via le financement climatique, le transfert de technologies et le renforcement des capacités a également été souligné comme essentiel pour faire face aux défis environnementaux et sécuritaires auxquels l’Afrique est confrontée.