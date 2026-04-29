La FIFA augmente de 15% sa dotation aux équipes participantes au Mondial 2026

Le Conseil de la FIFA, réuni mardi à Vancouver, au Canada, a décidé d’augmenter de 15% supplémentaires la contribution financière à distribuer aux 48 équipes participantes à la Coupe du Monde 2026.

La contribution financière totale destinée aux associations membres participantes au Mondial 2026 atteint désormais 871 millions de dollars, a indiqué la FIFA dans un communiqué publié à l’issue de son Conseil tenu à Vancouver, l’une des villes-hôtes de la première Coupe du Monde à 48 pays, et qui accueille jeudi le Congrès de la FIFA.

La FIFA avait annoncé en décembre un total de 727 millions de dollars, aujourd’hui augmenté « vu le succès commercial du tournoi masculin », explique l’instance.

La dotation de « préparation » passe ainsi de 1,5 à 2,5 millions de dollars, et celle de « participation » de 9 à 10 millions. Les sommes allouées au soutien des délégations et aux billets qui leurs sont distribués vont dépasser les 16 millions de dollars.

« La FIFA est fière de connaître une santé financière inédite, qui nous permet d’aider nos associations membres comme jamais », a déclaré le président Gianni Infantino, cité dans le communiqué.

Par ailleurs, la FIFA prévoit des recettes de 13 milliards de dollars pour son cycle de quatre ans qui s’achève avec cette compétition.

Le prize money du tournoi avait déjà été revu à la hausse de 50% par rapport à celui distribué au Qatar en 2022. Le vainqueur du Mondial 2026 repartira ainsi de la finale à New York le 19 juillet avec 50 millions de dollars.

Prenant en considération le format élargi de la Coupe du Monde 2026, qui prévoit un tour supplémentaire lors de la phase à élimination directe, le Conseil a également approuvé une modification du Règlement du Mondial 2026, qui prévoit que les cartons jaunes uniques reçus au cours de la compétition finale seront annulés à l’issue de la phase de groupes puis des quarts de finale.

Conformément aux Statuts de la FIFA et à la réglementation en vigueur, il a été confirmé que l’élection du Président de la FIFA pour le mandat 2027-2031 se tiendra lors du 77e Congrès de l’instance, prévu en 2027. La période électorale débutera le 30 avril 2026.

Le Conseil de la FIFA a également approuvé à l’unanimité la mise en place d’un processus de consultation, auprès de toutes les parties prenantes concernées, portant sur une obligation réglementaire imposant aux équipes premières des clubs d’aligner systématiquement au moins un joueur issu des catégories U-20 ou U-21 de son centre de formation, en vue de soumettre cette proposition au Conseil de la FIFA l’an prochain.

Peu avant la tenue du Conseil de la FIFA, l’International Football Association Board (IFAB) a approuvé, mardi à l’unanimité, deux amendements aux Lois du Jeu proposés par la FIFA afin de lutter contre les « comportements discriminatoires et inappropriés », prévoyant notamment que toute équipe qui provoque l’arrêt définitif d’un match sera déclarée « perdante par forfait ».