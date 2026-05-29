Chaleur en France : un nouveau record battu pour un mois de mai à 37,8°C

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Un nouveau record de chaleur pour un mois de mai a été battu jeudi en France avec une température de 37,8°C dans le département de Charente-Maritime (sud-ouest), a indiqué l’organisme Météo-France.

Dans des données provisoires rendues publiques jeudi, Météo-France a précisé que le thermomètre a atteint dans la journée jusqu’à 37,6°C à Narbonne (Aude) et 37,4°C à Perpignan (Pyrénées-Orientales), soit plus que le précédent record mensuel national (37°C) enregistré à Sollacaro en Corse.

De même, l’organisme météorologique a relevé à Paris une température inédite en mai de 33°C ce jeudi à 17H, avec une série de huit jours consécutifs à plus de 30°C.

La journée de jeudi devrait être la plus chaude de cet épisode caniculaire à l’échelle de l’Hexagone, notamment sur le Sud-Ouest, le Languedoc et la vallée du Rhône.

Pour vendredi, l’alerte orange canicule concerne 14 départements, notamment la Charente, Charente-Maritime, Gironde, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Paris, Deux-Sèvres, Vendée, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne.

Mardi dernier, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon avait annoncé qu’ »au moins cinq noyades » en France sont liées directement ou indirectement aux fortes chaleurs de ces derniers jours. Les deux autres décès sont en rapport avec des « compétitions sportives », selon Mme Bregeon.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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