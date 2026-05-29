Le Maroc brille à l’ITB China 2026 : une vitrine pour le tourisme marocain

Le Maroc a marqué les esprits lors de l’ITB China 2026, un salon professionnel majeur consacré au tourisme en Chine, qui s’est tenu au Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center.

Sous le thème “Morocco – Kingdom of Light”, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) a présenté un pavillon de 250 mètres carrés, rassemblant plusieurs co-exposants marocains et offrant aux acheteurs et tour-opérateurs chinois un accès direct à l’ensemble de l’offre touristique du Royaume.

Le pavillon a été un véritable point d’attraction, avec un salon de thé marocain offrant aux visiteurs une immersion dans le rituel traditionnel du thé à la menthe. L’animation était assurée par des musiciens en jellaba, créant une atmosphère authentique. Les visiteurs ont également pu découvrir l’artisanat marocain grâce à un calligraphe qui personnalisait les prénoms en lettres arabes, et un artisan qui fabriquait des bracelets-souvenirs en bronze, suscitant un grand intérêt et de nombreuses interactions.

L’ONMT a également installé une boîte immersive en plein air, offrant une expérience sensorielle à travers des images et sons évoquant les paysages emblématiques du Maroc. Ce dispositif a permis aux visiteurs de vivre un voyage visuel à travers les médinas de Fès, les ruelles de Chefchaouen, la silhouette majestueuse de la mosquée Hassan II se profilant sur le ciel de Casablanca, et la place Jamaa el-Fna, entre autres.

Cette présence remarquée à l’ITB China 2026 témoigne de l’ambition du Maroc de se positionner comme une destination clé sur le marché touristique chinois, qui est en pleine reprise après la pandémie, avec des perspectives de 200 millions de touristes chinois voyageant à l’étranger d’ici 2028.