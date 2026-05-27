L’UE adapte sa réponse humanitaire à la montée des crises

Le plan européen s’articule autour de trois priorités à savoir sécuriser l’accès humanitaire, améliorer l’efficacité des opérations et développer de nouveaux partenariats financiers.

L’UE entend notamment renforcer sa diplomatie humanitaire afin de garantir que l’aide soit acheminée en toute sécurité et sans entrave, tout en augmentant les mesures de protection des travailleurs humanitaires.

Elle prévoit également de réformer les chaînes d’approvisionnement de l’aide afin de réduire les coûts et d’améliorer la rapidité de la distribution des aides, notamment grâce à des financements pluriannuels et un soutien renforcé aux acteurs locaux.

La stratégie mise aussi sur une coopération plus étroite avec les institutions financières internationales, le secteur privé et les fondations philanthropiques afin de mobiliser de nouveaux financements pour les zones fragiles.

« En tant que premier donateur humanitaire mondial, l’Union européenne continue de défendre la dignité des personnes dans le besoin, ainsi que ceux qui risquent leur vie pour les aider », a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en commentant ces mesures destinées à rendre l’aide plus efficace, y compris dans les contextes les plus difficiles.

L’Union européenne et ses Etats membres assurent actuellement 35% du financement humanitaire mondial, selon la Commission européenne, qui indique avoir alloué près de deux milliards d’euros à l’aide humanitaire en 2026.