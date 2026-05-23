Le président sénégalais adresse ses « remerciements les plus sincères » au Roi à la suite de sa grâce accordée aux supporters sénégalais

Le président sénégalais, M. Bassirou Diomaye Faye a exprimé, samedi soir, ses « remerciements les plus sincères » au Roi Mohammed VI à la suite de la grâce que le Souverain a accordé aux supporters sénégalais condamnés pour des infractions commises à l’occasion des compétitions de la Coupe d’Afrique des Nations, organisées par le Royaume du Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

« Nos compatriotes retenus au Maroc à la suite des incidents survenus en marge de la Coupe d’Afrique des Nations sont libres. Ils retrouveront bientôt les leurs, par la Grâce Royale que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu leur accorder à l’occasion de l’Aïd el-Kébir », écrit lepPrésident de la République du Sénégal, dans un tweet publié sur le réseau social X.

« J’adresse à Sa Majesté mes remerciements les plus sincères pour cette décision empreinte de clémence et d’humanité », souligne le président sénégalais, ajoutant que « le Sénégal et le Maroc cultivent une fraternité ancienne, que ce geste, une fois encore, vient honorer ».

« Aïd Moubarak à Sa Majesté le Roi et à tout le peuple marocain », conclut-il dans ce tweet.