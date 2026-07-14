Chine : le trafic ferroviaire de voyageurs bondit de 5% au premier semestre

Le trafic ferroviaire de voyageurs en Chine a bondi de 5% au premier semestre de 2026 pour dépasser le seuil record de 2,3 milliards de déplacements, selon China State Railway Group. Cette progression reflète la vigueur de la demande intérieure, l’accélération des échanges transfrontaliers et le redressement soutenu du secteur touristique.

Un nouveau record de fréquentation

Le trafic ferroviaire de voyageurs en Chine a bondi de 5% au premier semestre de 2026 pour dépasser le seuil record de 2,3 milliards de déplacements, reflétant la vigueur de la demande intérieure, l’accélération des échanges transfrontaliers et le redressement soutenu du secteur touristique, selon China State Railway Group.

Le gestionnaire du réseau ferroviaire national a indiqué que 11.468 trains de voyageurs ont circulé en moyenne chaque jour entre janvier et juin, soit une hausse de 5,8% en glissement annuel, afin de répondre à une fréquentation en constante augmentation sur l’ensemble du territoire.

Une hausse de 33,6% des voyages de passagers étrangers

L’assouplissement des politiques d’entrée sur le territoire chinois a également stimulé les déplacements des visiteurs étrangers. Plus de 12,31 millions de voyages ont été effectués par des passagers internationaux au cours des six premiers mois de l’année, en progression de 33,6% par rapport à la même période de 2025, grâce notamment à l’élargissement des dispositifs d’exemption de visa de transit.

Les liaisons transfrontalières en forte croissance

La dynamique est tout aussi marquée sur les liaisons transfrontalières. Le chemin de fer Chine-Laos a transporté 188.000 voyageurs, en hausse de 25,9% sur un an, tandis que la ligne à grande vitesse Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong a enregistré 16,96 millions de trajets, soit une augmentation de 13,8%, témoignant de l’intensification de l’intégration économique et des échanges de personnes dans la région.

Près de 1.800 trains touristiques mis en circulation

En parallèle, China State Railway Group a renforcé son partenariat avec les autorités locales du tourisme et de la culture afin de soutenir l’économie des loisirs. Quelque 1.797 trains touristiques ont ainsi été mis en circulation à travers le pays au premier semestre, accompagnant l’essor du tourisme domestique et la montée de la consommation des ménages.

Voitures silencieuses et espaces pour animaux

L’opérateur poursuit également la modernisation de son offre de services en étendant les voitures silencieuses et les espaces dédiés au transport des animaux de compagnie, une stratégie destinée à améliorer l’expérience des voyageurs tout en consolidant le rôle du rail comme moteur de la mobilité, de la consommation et de la croissance de la deuxième économie mondiale.