Les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé avoir frappé plusieurs installations à Bahreïn, dont un bâtiment hébergeant les forces américaines sur la base de Juffair, selon un communiqué diffusé mardi matin par la télévision d’État. Cette nouvelle salve intervient alors que les affrontements entre Téhéran et Washington se poursuivent avec une intensité inédite depuis des semaines.

Iran : les Gardiens de la révolution revendiquent de nouvelles frappes sur Bahreïn

De nouvelles frappes revendiquées sur la base de Juffair

Les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé avoir frappé plusieurs installations à Bahreïn, dont un bâtiment hébergeant les forces américaines, selon un communiqué diffusé mardi matin par la télévision d’État.

La marine de l’armée idéologique de l’Iran « a ciblé et frappé plusieurs entrepôts de soutien en armement, un centre de communication satellitaire et le bâtiment résidentiel des forces des États-Unis sur la base de Juffair à Bahreïn », indiquent les Gardiens dans ce message.

Un nouvel épisode dans l’escalade régionale

Cette annonce intervient dans un contexte de fortes tensions entre l’Iran et les États-Unis, marqué par une reprise des hostilités d’une intensité inédite depuis des semaines, sur fond de blocus naval du détroit d’Ormuz annoncé par Washington et de frappes américaines répétées contre des cibles militaires en Iran.