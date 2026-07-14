Détroit d’Ormuz : deux tankers émiratis attaqués par l’Iran, un mort

Les Émirats arabes unis ont fait état mardi d’attaques de missiles iraniens contre deux de leurs tankers dans le détroit d’Ormuz, tuant un membre d’équipage indien et blessant huit autres personnes. Cette attaque intervient alors que Donald Trump a annoncé la veille le rétablissement du blocus américain des ports iraniens et l’instauration d’une taxe pour les navires traversant le détroit.

Deux pétroliers visés par des missiles de croisière

Les Émirats arabes unis ont fait état mardi d’attaques de missiles iraniens contre deux de leurs tankers dans le détroit d’Ormuz, tuant un membre d’équipage. « Le ministère de la Défense annonce que les pétroliers nationaux Mombasa et al-Bahiyah ont été pris pour cible par deux missiles de croisière iraniens alors qu’ils transitaient par la voie de navigation méridionale du détroit d’Ormuz, dans les eaux territoriales omanaises », indique-t-il sur X.

Un mort et huit blessés

Cette attaque a entraîné la mort « d’un membre d’équipage indien à bord du pétrolier Mombasa et blessé huit autres personnes, dont quatre grièvement », a précisé le ministère. Parmi les blessés, six sont Indiens et deux Ukrainiens, précise-t-il, ajoutant que les tankers ont subi des dommages après des incendies à bord qui ont ensuite été maîtrisés.

Abou Dhabi condamne une « violation grave » du droit international

Le ministère de la Défense a condamné « cette attaque flagrante, considérée comme une violation grave et une infraction manifeste au droit international, qui menace la sécurité et la stabilité de la région ». Les Émirats annoncent « se réserver pleinement le droit de répondre à cette escalade ».

Un trafic maritime déjà fragilisé depuis mars

Les navires marchands ont été fortement affectés par le conflit au Moyen-Orient depuis le 1er mars, lorsque l’Iran a fermé le détroit d’Ormuz en représailles à des frappes américaines et israéliennes. Le trafic maritime a repris après la signature d’un protocole d’accord entre Washington et Téhéran le 17 juin pour mettre fin au conflit. Mais l’Iran répète qu’il n’y aura pas de retour à la situation d’avant-guerre, quand le passage du détroit était gratuit, et menace les navires tentés de contourner le seul itinéraire qu’il a autorisé, le long de ses côtes.

Un point de discorde majeur entre Washington et Téhéran

Ce passage stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures constitue un point de discorde majeur entre Washington et Téhéran. Donald Trump a annoncé lundi rétablir le blocus américain des ports iraniens et déclaré vouloir instaurer une taxe pour les navires souhaitant traverser le détroit d’Ormuz.