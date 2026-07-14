Chine : les exportations vers les États-Unis bondissent de 14% en juin

Malgré les droits de douane américains, les exportations chinoises vers les États-Unis ont bondi de 14% en juin, tandis que les importations en provenance des États-Unis ont grimpé de 26%. Portées par la demande mondiale liée à l’intelligence artificielle et une accélération des commandes américaines par crainte de nouvelles hausses tarifaires, les exportations chinoises ont progressé de 27% sur un an, leur plus forte hausse depuis octobre 2021.

Les exportations vers les États-Unis en forte hausse

Malgré les droits de douane américains, la Chine continue d’approvisionner toujours plus les États-Unis. Ses exportations vers son partenaire commercial ont bondi d’environ 14% en juin par rapport à l’année précédente, tandis que ses importations en provenance des États-Unis ont grimpé de 26% sur la même période, selon les données des douanes chinoises.

Une croissance record des échanges extérieurs

Sur l’ensemble de ses partenaires, les exportations chinoises ont progressé de 27% sur un an en juin, en valeur de dollars, leur plus forte hausse depuis octobre 2021, accélérant nettement par rapport à la hausse de 19,4% enregistrée en mai et dépassant largement les prévisions des économistes, qui tablaient sur une croissance de 18,2%. Les importations, elles, ont bondi de 36% en juin, leur plus forte progression depuis juin 2021, également au-delà des attentes du marché, qui anticipaient une hausse de 24%.

Un excédent commercial de 125,6 milliards de dollars

L’excédent commercial chinois s’est établi à 125,6 milliards de dollars en juin, en hausse par rapport aux 105,4 milliards de dollars du mois précédent. Il s’agit de la meilleure performance commerciale de la Chine en quatre mois.

Le boom de l’intelligence artificielle, principal moteur

La demande mondiale de puces électroniques et de capacités de calcul pour les centres de données destinés à alimenter l’essor de l’intelligence artificielle a largement porté ces résultats. À cela s’ajoute une accélération des commandes de la part des détaillants américains, soucieux de constituer des stocks avant d’éventuelles nouvelles hausses de droits de douane, ainsi qu’une politique de prix agressive de la part des exportateurs chinois pour séduire des consommateurs de plus en plus sensibles aux coûts.

Un tampon face au ralentissement de la demande intérieure

L’investissement mondial dans l’intelligence artificielle constitue un amortisseur essentiel pour l’économie chinoise, évaluée à 20.000 milliards de dollars, qui doit composer avec les pressions liées aux perturbations issues du conflit au Moyen-Orient et à une crise prolongée du secteur immobilier. La solidité des exportations avait porté la croissance chinoise au-delà des attentes au premier trimestre, mais cette dynamique s’est depuis atténuée, ce qui alimente les inquiétudes des économistes quant à la faiblesse persistante de la demande intérieure du pays. La Chine doit publier mercredi son chiffre de croissance du deuxième trimestre.