Le gouvernement coréen a relevé mardi sa prévision de croissance économique pour 2026 à 3%, contre 2% auparavant, porté par l’essor des semi-conducteurs et l’atténuation des incertitudes liées aux tensions au Moyen-Orient. Cette estimation dépasse celle de 2,6% avancée par le FMI, l’OCDE et la Banque asiatique de développement.

Corée du Sud : la croissance 2026 relevée à 3%, portée par les semi-conducteurs

Une croissance relevée à 3% pour 2026

Le gouvernement coréen a relevé, mardi, sa prévision de croissance économique pour 2026 à 3%, contre 2% auparavant, porté par l’essor des semi-conducteurs et l’atténuation des incertitudes liées aux tensions au Moyen-Orient. Cette estimation, présentée dans le programme de politique économique pour le second semestre, dépasse celle de 2,6% avancée par le Fonds monétaire international (FMI), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la Banque asiatique de développement (BAsD).

Cité par l’agence de presse Yonhap, le premier vice-ministre coréen des Finances, Lee Hyoung-il, a expliqué que la nouvelle projection repose sur les données économiques les plus récentes, notamment la forte progression des exportations soutenue par le cycle haussier des semi-conducteurs.

Une hausse de 40% des exportations attendue

Le ministère s’attend ainsi à une hausse de 40% des exportations coréennes en 2026, stimulées par l’expansion mondiale de l’intelligence artificielle. Les expéditions de navires, de produits biopharmaceutiques et de batteries secondaires devraient également rester soutenues.

Un excédent commercial historique de 290 milliards de dollars

Dans ce contexte, l’excédent du compte courant devrait atteindre un niveau historique de 290 milliards de dollars cette année, grâce à la demande extérieure et à l’augmentation du nombre de touristes étrangers, avant de revenir à 245 milliards en 2027 sous l’effet de la reprise des importations, selon la même source.

Les investissements en équipements en hausse de 5%

Le gouvernement table parallèlement sur une hausse de 5% des investissements en équipements, principalement dans le secteur des semi-conducteurs, malgré la faiblesse persistante des industries mécaniques et pétrochimiques.

Une inflation révisée à la hausse

La prévision d’inflation a toutefois été relevée à 2,6%, contre 2,1% précédemment, en raison de l’impact de la hausse des prix pétroliers liée aux tensions au Moyen-Orient.

Le meilleur premier trimestre depuis cinq ans

Au premier trimestre 2026, l’économie coréenne avait enregistré une croissance de 1,8%, son rythme le plus élevé en plus de cinq ans, portée par la vigueur des exportations et la solidité de la demande intérieure.