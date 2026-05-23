Le président Trump annonce qu’un accord a été « largement négocié » avec l’Iran et les pays de la région

Le président américain, Donald Trump, a annoncé samedi qu’un accord avec l’Iran avait été “largement négocié” avec le concours des pays de la région, et que les détails “seront annoncés sous peu”.

L’accord prévoit notamment l’ouverture du détroit d’Ormuz, a fait savoir M. Trump dans un message sur le réseau Truth Social.

“Nous venons d’avoir un très bon entretien téléphonique avec des dirigeants de pays du Moyen-Orient, au cours duquel un accord a été largement négocié, sous réserve de finalisation, entre les États-Unis d’Amérique, la République islamique d’Iran et ces pays”, a écrit le président Trump.

Lors de cet entretien avec les dirigeants de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar, du Pakistan, de la Turquie, de l’Égypte, de la Jordanie et de Bahreïn, le président américain a indiqué avoir discuté du dossier iranien et de “tout ce qui a trait à un protocole d’accord relatif à la paix”.

M. Trump a également indiqué avoir eu un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, “qui s’est lui aussi très bien passé”.

Les derniers aspects et détails de l’accord sont actuellement en cours de discussion “et seront annoncés sous peu”, a fait savoir le président américain, ajoutant que, parmi les nombreux autres éléments de l’accord, “le détroit d’Ormuz sera ouvert”.

Plus tôt dans la journée, M. Trump avait déclaré être “à 50/50” entre la conclusion d’un accord avec l’Iran et la reprise des bombardements, ajoutant qu’il devrait décider d’ici dimanche de la voie à suivre.

Le président américain avait également indiqué qu’il comptait rencontrer plus tard samedi ses négociateurs, Steve Witkoff et Jared Kushner, ainsi que le vice-président JD Vance, afin de discuter de la dernière offre iranienne et décider “probablement d’ici dimanche” s’il convenait de reprendre la guerre.