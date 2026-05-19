Rabat accueille la 2è Édition du Festival International du Film Archéologique et Patrimonial, du 9 au 13 juin

La ville de Rabat sera le cadre, du 9 au 13 juin, de la deuxième édition du Festival international du film archéologique et patrimonial (FIFAP).

Cet événement est organisé par le Centre d’études et de recherches du patrimoine archéologique et anthropologique du Moyen-Atlas (CERPAAM), avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Culture), et en collaboration avec le Festival du film d’archéologie d’Amiens en France.

Sous le thème “Hommes, cultures, territoires”, cette édition promet d’emmener le public dans un voyage fascinant à travers le temps et l’espace, avec une programmation variée comprenant la projection de 22 films, dont 16 seront en compétition officielle.

Selon un communiqué des organisateurs, ces œuvres cinématographiques illustrent la mutation culturelle de l’humanité, allant de la Préhistoire à l’Antiquité, en passant par l’art rupestre et l’invention de l’écriture.

Le festival servira également de plateforme de rencontre, réunissant des archéologues, des architectes et des chercheurs de renommée internationale dans le domaine du patrimoine, ainsi que le grand public, à travers trois colloques scientifiques, dont un panel sera dédié aux dernières découvertes archéologiques au Maroc.

Depuis sa création en 2019, le CERPAAM s’engage activement dans la promotion et la valorisation du patrimoine archéologique marocain, en menant des opérations de fouilles et de prospection dans la région du Moyen-Atlas.