Jean-Noël Barrot en déplacement au Maroc le 20 mai

Ce déplacement s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement du « partenariat d’exception renforcé » entre le Maroc et la France et permettra la tenue d’une séance de travail entre les deux ministres. Ensemble, ils prépareront plusieurs échéances bilatérales majeures et échangeront sur les dossiers régionaux d’intérêt commun. Ce déplacement s’inscrit également dans le cadre de la 2ème conférence ministérielle sur le maintien de la paix en environnement francophone que la France co-préside avec le Maroc, La France avait organisé la 1ère conférence ministérielle sur le maintien de la paix en environnement francophone à Paris les 26 et 27 octobre 2016. La 2ème édition se tient à un moment stratégique pour l’agenda de réforme du maintien de la paix et vise à apporter des recommandations concrètes pour répondre aux enjeux du maintien de la paix en milieu francophone. L’évènement rassemblera une cinquantaine de délégations issues de tous les continents, dont plus de vingt à un niveau ministériel.