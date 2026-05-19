Ebola en RDC : 131 décès et 513 cas suspects, l’OMS déclenche une alerte sanitaire international

La situation sanitaire en République démocratique du Congo (RDC) devient de plus en plus préoccupante, avec un bilan alarmant de 131 décès et 513 cas suspects liés à l’épidémie d’Ebola en cours. Ce chiffre a été communiqué par le ministère congolais de la Santé, soulignant l’urgence d’une réponse à cette crise.

Le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, a déclaré à la télévision nationale que les décès recensés incluent ceux retrouvés dans la communauté, sans que tous soient nécessairement attribués à Ebola. Il a également noté que des cas suspects ont été signalés à Butembo, un carrefour commercial de la province du Nord-Kivu, située à environ 200 km du foyer de l’épidémie. M. Kamba a expliqué que la méfiance de la population et la croyance en des causes mystiques de la maladie avaient conduit à une sous-estimation de la gravité de la situation, empêchant de nombreux malades de se rendre à l’hôpital.

Face à cette montée des cas, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a réagi en déclenchant, ce dimanche, une alerte sanitaire internationale pour faire face à l’épidémie d’Ebola en RDC. Cette décision marque une étape cruciale dans la lutte contre la propagation du virus.

La souche Bundibugyo du virus Ebola, actuellement en circulation, a été identifiée pour la première fois en 2007 dans le district de Bundibugyo, en Ouganda. À cette époque, 131 cas avaient été rapportés, entraînant 42 décès, correspondant à un taux de létalité de 32 %, selon les données de l’OMS.

Cette nouvelle épidémie rappelle les précédentes vagues de contagion en RDC, où la crise la plus meurtrière a eu lieu entre 2018 et 2020. Cette période avait vu près de 2.300 décès pour environ 3.500 cas. Les autorités sanitaires et l’OMS redoutent une répétition de cette tragédie si des mesures adéquates ne sont pas mises en place rapidement.

Il est essentiel que la population soit informée sur la nature de la maladie et l’importance de consulter des professionnels de la santé pour contenir la propagation de ce virus mortel. La vigilance et la coopération de tous sont nécessaires pour surmonter cette crise sanitaire.