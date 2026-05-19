Washington « ne permettrait jamais » à Téhéran d’accéder à l’arme nucléaire (JD Vance)

« Le président des États-Unis nous a demandé de négocier de bonne foi (…) Mais nous n’accepterons jamais un accord qui permettrait aux Iraniens de se doter de l’arme nucléaire », a-t-il souligné lors d’un briefing à la salle de presse de la Maison Blanche.

Le vice-président a, en outre, averti qu’en cas d’échec des négociations, les Etats-Unis disposent d’ »une option B qui consiste à relancer la campagne militaire pour essayer d’atteindre » leurs objectifs. « Nous ne souhaitons pas emprunter cette voie, mais le président (Donald Trump) est prêt et capable de le faire si nous y sommes contraints », a-t-il dit.

Il a insisté que l’Iran ne doit en aucun cas se doter de l’arme nucléaire, expliquant que « si tous les pays du monde se précipitaient pour tenter de se procurer cette arme, cela compromettrait considérablement notre sécurité à tous, et l’Iran serait véritablement le premier domino à tomber, déclenchant une course aux armements nucléaires à l’échelle mondiale ».

Plus tôt dans la journée, le président Donald Trump a de nouveau menacé de frapper l’Iran si les négociations pour parvenir à un accord mettant fin au conflit au Moyen-Orient échouent.

Lors d’un échange avec des journalistes, il a affirmé qu’il espérait ne pas devoir faire la guerre. « Mais nous pourrions devoir leur donner encore un gros coup. Je ne suis pas sûr pour l’instant », a-t-il prévenu.