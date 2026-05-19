G 7 : le Maroc actif Ã  la 5Ã¨me confÃ©rence ministÃ©rielle Â« No Money For Terror Â» Ã  Paris

Mardi, le Maroc a participÃ© Ã la cinquiÃ¨me Ã©dition de la confÃ©rence ministÃ©rielle Â« No Money For Terror Â», qui sâ€™est tenue Ã Paris dans le cadre de la prÃ©sidence franÃ§aise du G7. Cet Ã©vÃ©nement marque une Ã©tape significative pour la prÃ©sidence franÃ§aise, qui met lâ€™accent sur la lutte contre la criminalitÃ© financiÃ¨re comme lâ€™une de ses prioritÃ©s, selon les organisateurs.

La dÃ©lÃ©gation marocaine Ã©tait dirigÃ©e par la ministre de lâ€™Ã‰conomie et des Finances, Nadia Fettah. Au cours de cette confÃ©rence, un mÃ©morandum dâ€™entente (MoU) a Ã©tÃ© signÃ© entre Antoine Magnant, directeur gÃ©nÃ©ral de lâ€™organisme franÃ§ais de renseignement financier Â« Tracfin Â», et Jawhar Nfissi, prÃ©sident de lâ€™AutoritÃ© nationale du Renseignement financier (ANRF), en prÃ©sence de Mme Fettah et de son homologue franÃ§ais, Roland Lescure.

La signature de ce mÃ©morandum sâ€™inscrit dans les efforts du Maroc pour renforcer la coopÃ©ration internationale dans la lutte contre la criminalitÃ© financiÃ¨re. Elle tÃ©moigne Ã©galement de lâ€™engagement du Royaume Ã aligner son cadre national sur les normes internationales, tout en renforÃ§ant la coordination et la coopÃ©ration internationales pour contrer le blanchiment dâ€™argent et le financement du terrorisme.

La confÃ©rence a Ã©tÃ© clÃ´turÃ©e par le PrÃ©sident franÃ§ais, Emmanuel Macron, qui a soulignÃ© lâ€™importance pour les pays participants de rester mobilisÃ©s et de coopÃ©rer pour freiner les organisations terroristes structurÃ©es et financÃ©es au niveau mondial.

M. Macron a Ã©galement saluÃ© la signature du MoU entre Tracfin et lâ€™ANRF, soulignant quâ€™il sâ€™agit dâ€™un symbole fort du progrÃ¨s continu dans cette lutte. Il a dÃ©clarÃ© : Â«Â ce travail continue, je veux ici saluer le MoU signÃ© entre Tracfin et son homologue marocain Ã lâ€™occasion de cet Ã©vÃ©nement qui permet justement dâ€™avancer.Â»

Le PrÃ©sident a mis en garde contre les dangers que reprÃ©sentent les innovations financiÃ¨res, comme les crypto-actifs, qui peuvent Ãªtre dÃ©tournÃ©es Ã des fins de financement du terrorisme. Il a Ã©galement Ã©voquÃ© les connexions entre la criminalitÃ© organisÃ©e et le financement des organisations terroristes, ainsi que les dÃ©fis liÃ©s Ã la stabilisation et Ã la rÃ©insertion Ã©conomique des zones touchÃ©es par le terrorisme.

Cette confÃ©rence a rassemblÃ© Ã Bercy plus de 80 dÃ©lÃ©gations internationales engagÃ©es dans la lutte contre le financement du terrorisme. Elle fait suite Ã une initiative lancÃ©e par le PrÃ©sident franÃ§ais Ã Paris en 2018, poursuivie Ã Melbourne en 2019, New Delhi en 2022 et Munich en 2025.