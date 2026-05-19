Tirage au sort des qualifications de la CAN 2027: le Maroc dans le groupe A aux côtés du Gabon, du Niger et du Lesotho

La sélection nationale de football a été placée dans le groupe A aux côtés du Gabon, du Niger et du Lesotho, au titre des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027, selon le tirage au sort effectué mardi au siège de la Confédération africaine de football (CAF) au Caire.

Au total, 48 équipes, dont les trois équipes co-organisatrices, participeront aux qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) TotalEnergies CAF 2027 qui aura lieu au Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.

La CAF a indiqué que les qualifications se dérouleront sur trois périodes du calendrier international de la FIFA avant la phase finale, prévue du 19 juin au 17 juillet 2027.

Les 1ere et 2eme journées se déroulent du 21 septembre au 6 octobre 2026, et les 3eme et 4eme journées du 9 au 17 novembre prochain. Les 5eme et 6eme journée auront lieu du 22 au 30 mars 2027, selon la même source.

Les 48 équipes seront réparties en 12 groupes de quatre. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour la finale, et les groupes comprenant l’un des pays co-organisateurs verront une équipe supplémentaire se qualifier.