Le G7 Finances pour une coopération multilatérale face aux risques menaçant l’économie mondiale (Déclaration conjointe)

A l’issue de deux jours de réunion, les grands argentiers du G7 ont souligné l’importance de la coopération avec les partenaires internationaux à même de consolider la résilience, le développement et la croissance économique pour une prospérité partagée, indique-t-on dans une déclaration conjointe publiée à l’issue de leurs travaux.

Lors de ces discussions, les banques centrales ont réitéré leur position à maintenir la stabilité des prix et à assurer la résilience durable du système financier, relève la même source. « La politique monétaire restera tributaire des données : les banques centrales suivent de près l’impact des tensions sur les prix de l’énergie et d’autres matières premières sur l’inflation, les anticipations d’inflation et l’activité économique », ajoute-t-on.

Selon la même déclaration, les leaders des finances ont pointé du doigt l’incertitude économique mondiale liée à la situation au Moyen-Orient qui a accru les risques pesant sur la croissance et l’inflation, notamment à travers les pressions exercées sur les chaînes d’approvisionnement en énergie, en produits alimentaires et en engrais. Afin d’atténuer ces effets négatifs, ils ont souligné l’impératif d’un retour rapide à une circulation libre et sûre dans le détroit d’Ormuz, tout en plaidant pour résolution durable du conflit.

Depuis le début de la présidence française, les membres de la filière Finances du G7 se sont réunis à plusieurs reprises aux niveaux ministériel et technique, alors que la crise au Moyen Orient a bousculé l’agenda. Cette réunion ministérielle a abouti à des livrables qui ouvriront la voie vers des accords entre membres du G7 au sommet d’Evian (15-17 juin) pour se projeter vers un monde plus stable.