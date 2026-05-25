Forum africain sur l’impact du développement les 11 et 12 juin à Addis-Abeba

La Commission économique pour l’Afrique (CEA) accueillera le premier Forum africain sur l’impact du développement (ADIF) les 11 et 12 juin à Addis-Abeba.

Conçu comme une plateforme axée sur les solutions, ce forum vise à transformer les données probantes en actions concrètes pour relever l’un des défis de développement les plus urgents de l’Afrique : la création d’emplois à grande échelle, indique lundi un communiqué de la CEA.

Organisé sur le thème « Meilleures pratiques et innovation pour la création d’emplois en Afrique », le Forum réunira des décideurs politiques, des partenaires au développement, des dirigeants du secteur privé, des chercheurs, des innovateurs et de jeunes entrepreneurs afin de passer des paroles à l’acte en accélérant la mise en œuvre de solutions pratiques et fondées sur des données probantes pour la création d’emplois sur l’ensemble du continent.

L’Afrique ne manque pas de politiques, de stratégies, de recherches et de programmes pilotes, souligne la même source, relevant que leur mise en œuvre reste souvent fragmentée, sous-financée et lente.

ADIF 2026 a été conçu pour répondre à ce fossé, en créant un espace où les données probantes, les politiques et les pratiques peuvent converger autour d’actions efficaces, celles qui peuvent être déployées à grande échelle et celles qui peuvent produire un impact mesurable, précise le communiqué.

Le Forum s’attachera à combler le fossé entre les ambitions politiques et les résultats concrets en identifiant des solutions pratiques, des modèles reproductibles et des partenariats susceptibles de favoriser la création d’emplois inclusifs. Il offrira également une plateforme de co-conception d’approches adaptées aux réalités de l’emploi en Afrique, notamment aux aspirations et au potentiel des jeunes.

ADIF 2026 mettra l’accent sur cinq priorités, en l’occurrence la mise en œuvre, l’emploi et les perspectives des jeunes, les données probantes et l’innovation, les partenariats et la responsabilité.

Le Forum est conçu non pas comme un évènement ponctuel, mais comme un processus continu, articulé autour de la collecte de données en amont, de la co-conception pendant le Forum et du suivi post-Forum pour soutenir la mise en œuvre.

Les participants examineront comment l’Afrique peut transformer sa transition écologique en une transition vers l’emploi, façonner les technologies émergentes telles que l’Intelligence artificielle pour multiplier les occasions et soutenir les jeunes Africains non seulement en tant que demandeurs d’emploi, mais aussi en tant que créateurs d’emplois.

ADIF se clôturera par une session spéciale consacrée au secteur créatif, réunissant musiciens et entrepreneurs autour des défis et des opportunités qui façonnent ce secteur.

En se concentrant sur des actions concrètes et efficaces et sur la manière de les étendre, ADIF 2026 vise à contribuer à une culture de mise en œuvre plus forte dans le paysage du développement africain, où les politiques sont mesurées non seulement par leur ambition, mais aussi par leur capacité à produire des résultats tangibles, conclut le communiqué.