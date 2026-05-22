Maroc : le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à de hautes fonctions

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Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Au ministère de l’Économie et des Finances, M. Abdellatif Amrani a été nommé Trésorier général du royaume, et M. Mohamed Ezzahaoui, directeur général de l’Administration des douanes et impôts indirects, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement.

S’agissant du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, M. Abdelmajid Sahl a été nommé directeur général de la Planification, des ressources et de la contractualisation.

Quant au ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des Relations avec le parlement, M. Hafid Aynaou a été nommé directeur des Ressources, des études et des systèmes d’information.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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