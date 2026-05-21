Le Maroc face à la nouvelle bataille fiscale du numérique

Taxer Netflix ne suffit plus. L’enjeu se joue désormais autour de la donnée, du cloud et de l’intelligence artificielle

La Direction générale des impôts vient d’ouvrir une nouvelle étape dans la modernisation du système fiscal marocain. Avec le lancement du téléservice « Taxation on digital services », accessible via SIMPL, les prestataires étrangers de services numériques à distance devront accomplir leurs formalités d’enregistrement, de déclaration et de paiement de la TVA au Maroc à compter du 11 juin 2026. Le dispositif s’appuie notamment sur l’article 115 bis du Code général des impôts et le décret n° 2-25-862.

À première vue, le sujet peut sembler limité à quelques abonnements numériques. Netflix, Spotify, des services cloud ou certaines offres d’intelligence artificielle générative entrent désormais dans une même question fiscale : où la valeur est-elle réellement consommée, et comment l’État peut-il la rendre visible ? Mais réduire cette évolution à une simple mesure de TVA serait une erreur d’analyse.

Ce qui se joue dépasse la taxation de quelques plateformes étrangères. Le Maroc applique ici une logique devenue centrale dans la fiscalité internationale : taxer non plus seulement le lieu de production, souvent situé hors du territoire national, mais le lieu de consommation du service numérique. C’est aussi l’esprit des recommandations de l’OCDE sur la TVA appliquée aux fournisseurs non résidents de services numériques.

Pendant des décennies, la fiscalité a reposé sur des repères relativement stables : bureaux, salariés, usines, stocks, contrats localisables. L’économie numérique a déplacé ce cadre. Une plateforme peut générer des revenus dans un pays sans y posséder de présence physique significative. Elle peut vendre un abonnement, fournir un service cloud, diffuser du contenu ou entraîner des usages sans apparaître comme un acteur économique classique du territoire.

Dispositif marocain

Le point essentiel n’est pas seulement le paiement de la TVA. Il est dans la capacité de l’administration à suivre des flux devenus mobiles, fragmentés et transfrontaliers. Le nouveau dispositif prévoit notamment l’identification fiscale, la déclaration trimestrielle du chiffre d’affaires réalisé au Maroc, le paiement de la TVA due et la tenue d’un registre détaillé des prestations numériques fournies.

Ce registre est important. Derrière l’obligation fiscale apparaît déjà un enjeu de lisibilité économique. L’État ne cherche pas seulement à prélever ; il cherche à voir. Or, dans l’économie numérique, voir devient une fonction stratégique. Sans données fiables, sans traçabilité des opérations et sans capacité de lecture des flux, la souveraineté fiscale reste partielle.

C’est ici que la question fiscale rejoint celle de la souveraineté numérique. Derrière chaque abonnement se trouvent désormais des chaînes de valeur complexes : infrastructures cloud, données d’usage, paiement international, algorithmes de recommandation, publicité ciblée, intelligence artificielle et hébergement distribué. La valeur ne se trouve plus seulement dans le service vendu. Elle se loge aussi dans ce que le service capte, traite et réutilise.

L’essor de l’intelligence artificielle générative accentue encore ce déplacement. Les nouveaux services numériques ne reposent plus uniquement sur un contenu accessible à distance. Ils produisent de la valeur par le calcul, l’entraînement des modèles, l’exploitation de grandes bases de données et la puissance informatique. Ces services échappent plus radicalement encore aux catégories fiscales traditionnelles.

Taxer un abonnement comme première étape

L’expérience internationale montre que la réussite de ce type de réforme dépend moins du niveau de taxation que de la simplicité du dispositif. Les systèmes les plus efficaces sont ceux qui réduisent la friction administrative, clarifient les obligations des opérateurs et évitent d’imposer aux acteurs étrangers comme aux entreprises locales des procédures trop lourdes. L’OCDE insiste précisément sur l’importance de mécanismes simplifiés pour favoriser la conformité des fournisseurs non résidents.

Le Maroc dispose ici d’un premier avantage : le dispositif est entièrement dématérialisé et intégré aux téléservices SIMPL. Cette architecture permet aux prestataires concernés d’effectuer leurs démarches à distance, sans présence physique au Maroc.

Mais l’enjeu réel commencera après le lancement. Dans le numérique, aucun système n’est définitivement stabilisé. Une plateforme peut modifier son modèle économique en quelques mois. Un service peut passer de l’abonnement à la monétisation par l’attention. Une technologie d’IA peut transformer un secteur entier avant même que les catégories réglementaires ne soient ajustées.

La fiscalité numérique ne peut donc plus fonctionner comme une règle figée. Elle doit devenir une capacité d’adaptation continue. Autrement dit, il ne s’agit plus seulement de fixer la règle, mais de gouverner le flux.

C’est là que se jouera le vrai test marocain. Non dans l’annonce de la plateforme, mais dans sa capacité à évoluer avec les usages, les modèles économiques et les infrastructures invisibles de l’économie numérique mondiale.

La bataille fiscale du XXIe siècle ne portera probablement pas seulement sur les taux d’imposition. Elle portera surtout sur la capacité des États à comprendre, suivre et gouverner les infrastructures invisibles de l’économie numérique : données, cloud, calcul, algorithmes et intelligence artificielle.