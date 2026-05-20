Le partenariat Maroco-Français : Un pilier de sécurité et de stabilité régionales (Bourita)

Lors d’un point de presse tenu à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a affirmé que le partenariat entre le Maroc et la France connaît actuellement une phase particulièrement dynamique et fructueuse. Cette déclaration a été faite à l’issue de ses entretiens avec le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, en marge de la 2e Conférence Ministérielle sur le Maintien de la Paix en Environnement Francophone, co-présidée par les deux pays.

M. Bourita a souligné que ce partenariat ne se limite pas à la simple collaboration bilatérale, mais qu’il contribue également à renforcer la sécurité et la stabilité à l’échelle régionale. Depuis la visite d’État du Président Emmanuel Macron au Maroc en octobre 2024, les relations franco-marocaines se sont intensifiées, avec plus de 40 rencontres entre ministres des deux pays, illustrant ainsi la solidité de leurs liens.

Les discussions ont permis d’établir de nouveaux partenariats dans des domaines clés tels que l’économie, la sécurité, et les questions humaines. En particulier, le ministre a mis en avant la coopération dans des secteurs stratégiques comme la cybersécurité et les industries de défense et de l’aéronautique, soulignant l’orientation technologique et futuriste de leur collaboration.

La 2e Conférence Ministérielle sur le Maintien de la Paix a pour objectif de transformer la contribution des pays francophones aux opérations de maintien de la paix en un levier d’influence. La “Déclaration de Rabat”, adoptée lors de cette rencontre, servira de référence pour les États francophones dans le cadre des réformes des opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

M. Bourita a également salué le rôle de la France dans le succès de cette conférence, affirmant que les deux pays continueront à travailler ensemble pour faire de la “Déclaration de Rabat” une référence en matière de gestion des opérations de paix.

Sur la question du Sahara marocain, le ministre a réitéré la position claire de la France, qui s’inscrit dans la dynamique de recherche d’une solution pacifique et durable. Il a souligné que le Plan d’autonomie sous souveraineté marocaine représente le cadre unique de règlement du conflit, devenu une référence au sein des Nations Unies.

Les discussions ont également porté sur des sujets d’actualité, notamment la situation au Moyen-Orient et la région sahélo-saharienne. Bourita a exprimé la volonté des deux pays d’agir ensemble pour promouvoir la stabilité et le développement en Afrique.