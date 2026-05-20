La visite du Roi Mohammed VI en France est « programmée », selon les chefs de la diplomatie marocaine et française

Les chefs de la diplomatie française et marocaine, Nasser Bourita et Jean-Noël Barrot, ont annoncé mercredi à Rabat qu’une visite d’Etat du Roi Mohammed VI en France était « programmée », précédée d’une réunion de haut niveau prévue en juillet dans la capitale du Royaume.

La visite du souverain en France est « programmée », a affirmé le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lors d’une déclaration à la presse aux côtés de son homologue français Jean-Noël Barrot, en déplacement au Maroc pour une conférence ministérielle sur « le maintien de la paix en environnement francophone ».

Le déplacement de Mohammed VI, dont la date n’a pas été communiquée, « se distinguera par un événement particulier (…): le traité maroco-français, qui constituera un événement politique et juridique », a précisé M. Bourita.

M. Bourita a également précisé qu’une réunion de la « haute commission mixte », présidée par les Premiers ministres des deux pays, se tiendrait en juillet.

Jean-Noël Barrot a de son côté déclaré que la France « se préparait » à « accueillir » le Roi Mohammed VI.

La conclusion du traité bilatéral, le « premier traité de ce type avec un pays non européen » pour la France, vise à « poser le cadre de la relation franco-marocaine pour les décennies qui viennent », a indiqué le ministre français.