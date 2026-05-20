Xi et Poutine prolongent leur Traité de bon voisinage et renforcent leur partenariat stratégique à Beijing

Le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine se sont accordés, mercredi à Beijing, sur le prolongement du Traité de bon voisinage et de coopération amicale entre leurs pays. Cette décision témoigne de leur volonté de renforcer leur coordination stratégique dans un contexte international marqué par de fortes turbulences géopolitiques.

“La Chine et la Russie ont signé ce traité il y a 25 ans, établissant sur le plan juridique les fondements institutionnels d’un voisinage durablement pacifique, d’une amitié et d’une coordination stratégique globale”, a déclaré M. Xi devant les caméras au Palais du Peuple, en estimant que les relations bilatérales avaient connu un développement “spectaculaire”.

Le président chinois a appelé à préserver “l’esprit du traité” et à intensifier la coordination stratégique entre Beijing et Moscou, affirmant que les deux pays devaient se soutenir mutuellement dans leur développement et leur renouveau national.

M. Xi a également plaidé pour un système de gouvernance mondiale “plus juste et plus raisonnable”, une formule régulièrement employée par Beijing et Moscou pour critiquer ce qu’ils considèrent comme une domination occidentale des institutions internationales.

Vladimir Poutine, de son côté, a assuré que les relations entre les deux puissances avaient atteint “un niveau sans précédent”, soulignant qu’elles contribuaient à la stabilité mondiale tout en offrant une nouvelle dynamique aux échanges économiques bilatéraux. Le président russe a également invité Xi Jinping à effectuer une visite en Russie l’année prochaine, marquant ainsi la proximité politique entre les deux capitales.

Moscou, par ailleurs, demeure un fournisseur énergétique “fiable” pour la Chine dans le contexte de la crise au Moyen-Orient, alors que Beijing cherche à sécuriser ses approvisionnements face aux incertitudes sur les marchés énergétiques mondiaux.

Les deux dirigeants ont ensuite engagé des discussions à huis clos pour renforcer le partenariat stratégique bilatéral et aborder les principales questions internationales et régionales d’intérêt commun.

Cette visite devrait également être ponctuée par la signature d’une quarantaine d’accords bilatéraux couvrant divers secteurs de coopération. Premier partenaire commercial de la Russie, la Chine est devenue le principal acheteur des hydrocarbures russes, notamment du pétrole et des produits énergétiques raffinés, consolidant ainsi l’interdépendance économique entre les deux pays.