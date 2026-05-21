La Délégation permanente du Maroc auprès de l’UNESCO a dénoncé, jeudi, « les agissements inacceptables de personnes se revendiquant de la délégation algérienne » lors des évènements culturels organisés, mercredi, au sein de l’organisation onusienne, à l’occasion de la Semaine africaine.

La Délégation du Maroc à l’UNESCO dénonce « les manigances fébriles » de l’Algérie lors de la Semaine africaine

“Aucune insulte n’a en effet été épargnée aux représentants de la société civile marocaine venus contribuer à la mise en valeur du patrimoine, de la culture et de l’identité marocaines”, s’insurge dans un communiqué la délégation permanente du Royaume auprès de l’UNESCO,

“La délégation algérienne doit assumer la responsabilité de ces agissements qui se sont multipliés depuis l’inscription du Caftan Marocain sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, le 10 décembre 2025 à New Delhi”, indique le communiqué.

“Ces agissements, devenus systématiques, traduisent une véritable obsession à l’égard du Maroc, de son histoire plurielle et de son rayonnement culturel, reconnus à l’échelle internationale”, déplore le communiqué.

Et de préciser que “le Royaume du Maroc rappelle que son patrimoine est solidement documenté, historiquement établi et largement reconnu par les instances internationales compétentes, notamment l’UNESCO, à travers plusieurs inscriptions consacrant la richesse et l’authenticité du patrimoine marocain”.

“Les tentatives de falsification ou de récupération opportunistes ne sauraient altérer les faits historiques ni remettre en cause l’attachement profond du peuple marocain à son héritage ancestral”, ajoute-t-on de même source.

La Délégation marocaine “condamne avec force les agissements fébriles de ceux qui cherchent à détourner des espaces dédiés au dialogue, à la coopération et au rapprochement entre les peuples pour servir des agendas politiques étroits et entretenir des polémiques stériles contraires aux valeurs de l’UNESCO”.

Le Maroc, souligne le communiqué, “réaffirme, avec sérénité et responsabilité, son engagement constant en faveur de la préservation, de la valorisation et de la transmission du patrimoine africain et universel, dans toute sa diversité. Il continuera à œuvrer avec ses partenaires africains et internationaux, pour promouvoir une coopération culturelle fondée sur le respect mutuel, l’authenticité et les valeurs de paix et de coexistence”.

“L Délégation permanente du Royaume du Maroc « appelle l’UNESCO à faire respecter les principes de l’organisation en matière d’éthique, d’intégrité culturelle, loin de toute instrumentalisation politique ou tentative de manipulation historique”, conclut-on.