Les États-Unis mènent de nouvelles frappes « défensives » dans le sud de l’Iran

Selon des médias américains, les forces armées des États-Unis ont mené mercredi des frappes “défensives” dans le sud de l’Iran, en réponse à des attaques de drones lancées par Téhéran contre des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz.

Les informations rapportées par le Wall Street Journal (WSJ) indiquent que les forces américaines ont intercepté et abattu quatre drones iraniens avant de frapper une station de contrôle de drones située près de Bandar Abbas, une importante ville portuaire iranienne. Ce site représentait une menace non seulement pour les forces américaines, mais aussi pour la navigation commerciale dans cette région stratégique.

Des responsables américains, cités par CNN et le New York Times, ont précisé que les frappes avaient pour objectif d’empêcher le lancement d’un cinquième drone par les forces iraniennes. Selon le WSJ, l’Iran avait précédemment lancé quatre drones d’attaque à usage unique contre des navires américains et commerciaux. Des chasseurs américains F/A-18, F-16 et F-35 ont été déployés pour intercepter et détruire ces appareils avant que d’autres F/A-18 n’attaquent la station de contrôle au sol utilisée pour coordonner les attaques.

Les responsables militaires américains ont qualifié ces opérations de frappes “limitées” et “défensives”, soulignant qu’elles ne constituaient pas une escalade qui pourrait compromettre le cessez-le-feu observé jusqu’à présent entre Washington et Téhéran. Aucune victime n’a été signalée lors de ces interventions.

Cette action fait suite à l’annonce, lundi, par l’armée américaine de frappes d’autodéfense visant des sites de lancement de missiles et des navires iraniens dans la même zone.