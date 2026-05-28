L’Afrique ou la réactivation de la géographie stratégique

Chaque 25 mai, le monde célèbre la Journée de l’Afrique, date symbolique qui rappelle la naissance, en 1963, de l’Organisation de l’unité africaine, devenue en 2002 l’Union africaine. Mais au-delà de la commémoration institutionnelle, cette journée renvoie à une interrogation beaucoup plus profonde : quelle place l’Afrique occupe-t-elle dans les grandes recompositions du XXIᵉ siècle ?

Pendant longtemps, l’Afrique a été regardée à travers le prisme de ses crises et de ses ressources. Pourtant, le continent n’a jamais été absent des logiques de puissance. De la compétition coloniale aux affrontements indirects de la guerre froide, des routes énergétiques aux rivalités autour des minerais stratégiques, l’Afrique a toujours occupé une place sensible dans les équilibres internationaux. La véritable rupture contemporaine réside moins dans un “retour” de la géographie que dans la réactivation de sa centralité à l’heure de la fragmentation du système international, de la multiplication des acteurs de puissance et de l’intensification des interconnexions mondiales.

Le continent s’impose aujourd’hui comme l’un des espaces majeurs du basculement mondial. Rivalités de puissance, corridors énergétiques, routes maritimes, compétition pour les minerais critiques, transitions démographiques, souverainetés numériques et fractures sécuritaires s’y croisent avec une intensité croissante. De la fracture sahélienne aux tensions de la Corne de l’Afrique, des minerais stratégiques des Grands Lacs aux recompositions maritimes du Golfe de Guinée, l’Afrique se retrouve au cœur des mutations du système international.

Dans cette reconfiguration globale, le continent entre dans une phase historique décisive. L’Afrique cesse d’être un simple espace périphérique des rivalités internationales pour devenir un espace de centralité stratégique où se jouent simultanément la recomposition des puissances, la sécurisation des flux mondiaux, la maîtrise des ressources critiques et l’avenir même des souverainetés du Sud global.

La géographie africaine redevient une géographie de puissance

Le premier bouleversement est démographique. Avec plus de 1,5 milliard d’habitants aujourd’hui et près de 2,5 milliards attendus d’ici 2050, l’Afrique représentera l’un des principaux centres de gravité humains de la planète. Cette dynamique constitue à la fois une réserve de puissance et un facteur potentiel de déséquilibre. Une population jeune peut devenir un levier industriel, technologique et économique majeur si elle s’accompagne d’éducation, de formation, d’industrialisation et d’intégration au marché du travail. Mais lorsqu’elle se combine au chômage massif, à l’urbanisation incontrôlée, à la faiblesse des infrastructures et à la fragilité institutionnelle, elle produit des tensions sociales et territoriales durables.

Le second basculement est économique. L’Afrique affiche une croissance réelle, parfois supérieure à certaines régions développées, mais cette croissance demeure encore insuffisamment transformatrice. Elle reste largement dépendante des exportations de matières premières et fortement exposée aux variations des marchés mondiaux, aux tensions monétaires et aux cycles de la dette. Pourtant, le continent concentre une part essentielle des ressources stratégiques du XXIᵉ siècle : cobalt, lithium, manganèse, cuivre, graphite, terres rares ou platine.

Le paradoxe africain apparaît ici dans toute sa profondeur. En effet, le continent dispose des minerais qui alimentent la transition énergétique mondiale sans toujours maîtriser les chaînes de valeur, le raffinage, la transformation industrielle, les normes technologiques et les mécanismes de captation de valeur. De fait, le défi africain ne réside donc plus uniquement dans l’extraction des ressources, mais dans la capacité à convertir ces ressources en souveraineté industrielle, financière et technologique.

Mais cette lecture ne peut être uniquement pessimiste. Le continent connaît également des dynamiques de transformation réelles. L’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine ouvre la perspective d’un marché intégré à l’échelle continentale. Des pôles technologiques émergent à Casablanca, Nairobi, Kigali, Lagos ou Cape Town, tandis que des innovations financières comme M-Pesa ou Wave transforment progressivement les usages bancaires et l’inclusion économique. Dans un autre registre, des plateformes telles que Casablanca Finance City participe à la structuration d’une architecture financière africaine davantage tournée vers les flux d’investissement continentaux et les interconnexions économiques sud-sud.

Cette dépendance ne se limite d’ailleurs plus aux matières premières. L’Afrique devient également un espace de compétition technologique autour des infrastructures cloud, des câbles sous-marins, des systèmes financiers numériques, des données, de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle. Néanmoins, le risque est réel : passer d’une dépendance extractive classique à une nouvelle dépendance algorithmique où les données, les architectures numériques et les standards technologiques seraient largement contrôlés depuis l’extérieur.

Mais l’un des grands basculements contemporains concerne également la dimension thalassopolitique du continent. Longtemps pensée à travers ses profondeurs terrestres, l’Afrique retrouve une dimension océano-maritime majeure. Atlantique africain, mer Rouge, océan Indien, canal du Mozambique, détroit de Bab el-Mandeb ou Golfe de Guinée deviennent des espaces décisifs dans la circulation mondiale de l’énergie, des marchandises, des données et des chaînes logistiques.

À ce titre, le continent s’affirme comme une interface stratégique reliant Atlantique, Méditerranée, Indo-Pacifique et Moyen-Orient. Cette position transforme l’Afrique en carrefour géopolitique global où convergent les nouvelles architectures énergétiques, commerciales, numériques et sécuritaires du XXIᵉ siècle.

Dans cette compétition élargie, les puissances occidentales ne sont plus les seuls acteurs influents. Turquie, Émirats arabes unis, Inde, Qatar ou Brésil renforcent également leur présence économique, sécuritaire et diplomatique sur le continent. Bases militaires, ports, drones, infrastructures, investissements logistiques et partenariats énergétiques traduisent l’émergence d’une Afrique devenue un espace de projection privilégié des puissances intermédiaires.

Le troisième choc est sécuritaire. Le Sahel est devenu l’une des principales zones de fracture stratégique du monde contemporain. Au-delà de la prolifération des groupes terroristes et de l’aggravation des vulnérabilités sécuritaires, cette région est devenue un vaste espace de désorganisation où se combinent affaiblissement de l’État, trafics transfrontaliers, économies criminelles, tensions communautaires, coups d’État militaires et rivalités d’influences étrangères.

Le Sahel concentre aujourd’hui plusieurs dizaines de groupes armés et organisations jihadistes affiliées notamment à Al-Qaïda et à l’État islamique. Les violences ont provoqué plus de 16 000 morts en 2024 selon les données d’ACLED, faisant de cette région l’épicentre mondial du terrorisme. Plusieurs millions de personnes ont également été déplacées au Burkina Faso, au Mali et au Niger sous l’effet des violences et de l’effondrement sécuritaire.

Mais la crise sahélienne ne peut plus être réduite à une seule menace terroriste. Elle tend à devenir une interface où se superposent guerre hybride, criminalité transnationale, trafics migratoires, économie informelle armée, pression climatique et compétition géopolitique. Dans certaines zones, l’insécurité dépasse la seule menace militaire ; elle devient un mode de gouvernance parallèle et un facteur structurant des rapports de force locaux.

Cette désorganisation sahélienne ne demeure plus confinée à l’intérieur continental ; elle projette ses effets vers les façades atlantiques africaines. Le Golfe de Guinée subit ainsi les effets de débordement de cette instabilité : piraterie, trafics, vulnérabilité énergétique, pression migratoire et menace sur les infrastructures maritimes critiques. Cette façade maritime s’impose comme la continuité océanique des fractures sahéliennes.

Dans la Corne de l’Afrique, la conflictualité prend une autre forme. Cet espace concentre les rivalités portuaires, les bases militaires étrangères, les tensions hydriques et les routes énergétiques reliant la mer Rouge à l’océan Indien. Le Soudan illustre cette dynamique de fragmentation prolongée où guerre civile, déplacements massifs de populations et compétition régionale transforment le territoire en foyer durable d’instabilité stratégique.

Le facteur climatique ne peut plus être analysé comme une variable périphérique. Il devient un multiplicateur direct des tensions géopolitiques et sécuritaires. Le stress hydrique autour du Nil entre l’Éthiopie, le Soudan et l’Égypte, ou encore l’assèchement du bassin du lac Tchad, montrent que les dynamiques climatiques influencent déjà les équilibres stratégiques régionaux.

L’Afrique centrale et les Grands Lacs demeurent, quant à eux, un espace où la question des minerais stratégiques nourrit une conflictualité chronique. La RDC symbolise cette contradiction permanente entre abondance des ressources et fragilité de l’État. Les groupes armés à l’image du mouvement M23, les rivalités régionales et la compétition pour le contrôle territorial y entretiennent une instabilité qui dépasse largement les frontières nationales.

Le défi de transformer ces potentialités en puissance structurée

L’Afrique du Nord occupe une position singulière dans cette architecture continentale. Interface entre Méditerranée, Atlantique, Sahara et profondeur africaine, elle se trouve confrontée aux tensions énergétiques, aux recompositions sécuritaires, aux flux migratoires et aux effets de diffusion des crises sahéliennes. Pourtant, l’absence d’intégration maghrébine continue de limiter l’émergence d’un véritable pôle stratégique régional capable de transformer cette position géographique en puissance collective.

Le problème fondamental de l’Afrique n’est donc pas l’absence de ressources ni même l’absence de potentiel. Il réside dans la difficulté à transformer ces potentialités en puissance structurée. Le continent souffre encore d’un déficit d’État, d’un déficit industriel, d’un déficit d’intégration régionale et d’un déficit de financement souverain. Mais ces vulnérabilités ne résultent pas uniquement des pressions extérieures. Elles trouvent également leur origine dans la persistance de modèles de gouvernance rentiers, dans la faiblesse des capacités institutionnelles et dans l’incapacité de certains États à transformer leurs ressources en leviers durables de puissance.

Dans ce contexte, la dette devient une contrainte géopolitique majeure. Une part importante des revenus publics de plusieurs États africains est absorbée par le service de la dette, réduisant leur capacité d’investissement dans les infrastructures, l’éducation, la défense, la santé ou l’innovation. La question financière dépasse désormais le seul enjeu de l’endettement ; elle touche progressivement à la souveraineté monétaire et aux capacités de projection économique du continent. Dépendance aux monnaies extérieures, vulnérabilité aux fluctuations financières internationales, faiblesse des systèmes de paiement régionaux et compétition autour des nouvelles architectures financières du Sud global deviennent des enjeux stratégiques majeurs pour les décennies à venir.

Dans cette dynamique, la question africaine devient centrale dans les mutations de l’ordre mondial. L’érosion progressive de l’hyperpuissance occidentale, la montée des puissances intermédiaires, la compétition sino-américaine, le retour des logiques de blocs et la fragmentation du multilatéralisme redonnent à l’Afrique une importance géostratégique majeure.

Mais cette recomposition est aussi idéologique et cognitive. Les dynamiques panafricaines, les souverainismes africains, les narratifs anti-occidentaux ou encore les influences informationnelles russes, turques ou chinoises participent à la redéfinition des imaginaires politiques du continent. La compétition pour l’Afrique se joue désormais autant dans les perceptions, les récits et les influences que dans les territoires et les ressources.

Ainsi, l’Afrique redevient un espace de compétition stratégique mondiale : ressources critiques, routes maritimes, profondeur démographique, votes diplomatiques, marchés numériques, corridors énergétiques et espaces océano-maritimes replacent la géographie au centre des rapports de puissance.

Quatre trajectoires apparaissent aujourd’hui possibles

La première est celle de la fragmentation durable : multiplication des zones grises, militarisation croissante, dépendance extérieure et affaiblissement progressif des souverainetés nationales.

La deuxième trajectoire est celle d’une croissance sans autonomie stratégique : amélioration de certains indicateurs économiques, arrivée d’investissements massifs, mais maintien d’une dépendance technologique, financière et industrielle vis-à-vis des puissances extérieures.

La troisième trajectoire, plus ambitieuse, serait celle d’une Afrique capable de transformer sa géographie en architecture de puissance grâce à l’intégration régionale, à l’industrialisation des ressources stratégiques et à la construction de capacités souveraines.

Enfin, une quatrième trajectoire, probablement la plus réaliste, serait celle d’une Afrique à géométrie variable où certaines sous-régions consolideraient progressivement leurs capacités de puissance et d’intégration — notamment autour des espaces atlantiques, est-africains ou australs — tandis que d’autres demeureraient enfermées dans des dynamiques de fragmentation chronique.

Le XXIᵉ siècle ne consacrera pas automatiquement l’émergence africaine. Si les fractures actuelles persistent, le continent pourrait entrer dans une période de fortes turbulences politiques, sécuritaires et économiques. Car la compétition qui se dessine ne se limitera plus aux frontières ou aux territoires ; elle portera de plus en plus sur le contrôle des flux, des corridors stratégiques, des technologies, des normes et des espaces maritimes.

Désormais, le défi africain dépasse la seule question du développement. Il concerne la capacité du continent à transformer sa centralité géopolitique en véritable capacité d’action stratégique dans un monde où la puissance appartient à ceux qui organisent les flux, les corridors et les interconnexions.

D’ici la prochaine Journée de l’Afrique, l’avenir du continent dépendra avant tout de sa capacité à construire ses propres équilibres de puissance dans un monde en pleine recomposition.