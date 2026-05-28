Négociations avec l’Iran : Marco Rubio évoque des avancées diplomatiques

Le Secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a annoncé mercredi qu’il y avait eu “quelques progrès” dans les négociations en cours avec l’Iran, visant à établir un accord pour mettre fin au conflit. Il a souligné que l’administration américaine privilégie un “règlement diplomatique” dans cette affaire.

“La diplomatie est toujours la première option… mais le président Trump a d’autres options si cela ne fonctionne pas”, a averti M. Rubio lors d’un conseil des ministres présidé par Donald Trump à la Maison Blanche.

Il a insisté sur le fait que l’objectif principal est d’empêcher l’Iran, et ses dirigeants, d’acquérir une arme nucléaire. Rubio a également souligné que les “événements récents” confirment que Téhéran est le “premier commanditaire du terrorisme au monde”.

“En fin de compte, nous préférons la voie diplomatique négociée, et nous allons tout mettre en œuvre pour qu’elle aboutisse”, a-t-il réaffirmé, ajoutant que le président Trump “fait tout son possible” pour que ces négociations réussissent.

Durant la réunion, le président Trump a exprimé son mécontentement concernant les propositions actuelles de l’Iran, tout en restant évasif sur l’état des négociations. “L’Iran veut vraiment conclure un accord. Ils n’y sont pas encore. Nous ne sommes pas satisfaits, mais nous finirons par l’être. Nous finirons par l’être, ou alors nous devrons simplement finir le travail”, a-t-il déclaré.

De plus, le président américain a précisé que l’uranium enrichi iranien devrait être soit remis “immédiatement” aux États-Unis pour être détruit, soit éliminé sur place sous supervision internationale, dans le cadre d’un éventuel accord avec Téhéran.