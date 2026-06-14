La salle mythique parisienne Le Grand Rex a donné rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche à des centaines de supporters marocains, venus vivre le match Maroc vs Brésil dans une ambiance marocaine des plus festives et des plus chaleureuses.

Mondial 2026: le Grand Rex à Paris en rouge et vert pour le match Maroc Vs Brésil

Les jeunes organisateurs, Nota Production et Iconic Club, ont orchestré une Fan Zone mémorable aux couleurs du Maroc avec Dakka Marrakchia en prélude à un match au sommet qui s’annonçait intense.

Bien avant le début du match, une foule compacte, arborant les maillots des Lions de l’Atlas, drapeaux nationaux à la main, entonnaient des chants et hurlaient avec ferveur son soutien à l’quipe nationale. Des selfies sont aussi pris avec des supporters brésiliens présents su place. Un moment de fraternité exemplaire.

Dès 22:30, les 2.700 personnes munies de leurs billets, ont pu pénétrer dans l’immense salle du Grand Rex, pavoisée aux couleurs du Maroc, dans un brouhaha joyeux et bon enfant. Beaucoup n’ont pas pu y accéder faute de places et se sont repliés sur les cafés alentours.

Avant la retransmission du match tant attendue, les supporters avaient droit à un show de Dakka Marrakchia qui a enflammé l’assistance, avant de laisser place à l’hymne national chanté en coeur et avec ferveur et communion.

Tout le long du match, les supporters vivaient chaque instant de ce match comme s’ils étaient au stade à New Jersey, hurlant leur soutien à tel ou tel joueur, houspillant l’équipe adverse et pointant du doigt des fautes que l’arbitre n’aurait pas vu.

A l’ouverture du score d’Ismaël Saibari, une explosion de joie a fait vibrer la salle, aussitôt suivie de chants, d’applaudissements et de drapeaux agités. Même l’égalisation de Vinicius Junior n’a pas impacté l’enthousiasme des supporters marocains, restés derrière les Lions de l’Atlas jusqu’au sifflet.

A l’issue du match, la foule s’est dispersée progressivement dans la joie, commentant avec fierté la haute prestation des Lions de l’Atlas face à la Seleçao.

Immense joie des supporters marocains à la Fan Zone au Grand REX à Paris . pic.twitter.com/eVZJwfzNtK — Atlasinfo (@atlasinfo) June 13, 2026