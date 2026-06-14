Un accord de paix a été conclu entre les Etats-Unis et l’Iran, annoncent Donald Trump et le Pakistan

Le Premier ministre du Pakistan, pays médiateur des négociations entre l’Iran et les Etats-Unis, a déclaré que Washington et Téhéran étaient parvenus à un accord de paix, dimanche 14 juin. « Les deux parties ont déclaré l’arrêt immédiat et permanent des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban ».

Shehbaz Sharif a affirmé sur X que « la cérémonie officielle de signature aura lieu le vendredi 19 juin en Suisse ».

L’accord « est conclu », a peu après écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

« Par conséquent j’autorise pleinement la réouverture sans frais du détroit d’Ormuz et, simultanément, j’autorise la levée immédiate du blocus naval américain », a-t-il ajouté.