Un accord de paix a été conclu entre les Etats-Unis et l’Iran, annoncent Donald Trump et le Pakistan

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Par Atlasinfo

Le Premier ministre du Pakistan, pays médiateur des négociations entre l’Iran et les Etats-Unis, a déclaré que Washington et Téhéran étaient parvenus à un accord de paix, dimanche 14 juin. « Les deux parties ont déclaré l’arrêt immédiat et permanent des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban ».

Shehbaz Sharif a affirmé sur X que « la cérémonie officielle de signature aura lieu le vendredi 19 juin en Suisse ».

L’accord « est conclu », a peu après écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

« Par conséquent j’autorise pleinement la réouverture sans frais du détroit d’Ormuz et, simultanément, j’autorise la levée immédiate du blocus naval américain », a-t-il ajouté.

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