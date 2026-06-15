En marge du Mondial 2026 et des exploits des Lions de l’Atlas, l’Office National Marocain du Tourisme a ordonné plusieurs grands événements à New York à travers notamment une campagne d’affichage iconique XXL, performances artistiques, habillage des taxis newyorkais afin d’inscrire le Maroc dans un récit mondial d’influence et de visibilité.

L’ONMT accompagne la participation du Maroc au Mondial 2026 à travers une importance campagne de promotion du Royaume

Au cœur de Times Square, sur les écrans géants, dans les rues animées de Manhattan, et jusque sur les emblématiques taxis jaunes, l’ONMT déploie une série d’opérations pour soutenir les Lions de l’Atlas et promouvoir la destination Maroc à l’échelle internationale.

Portée par l’enthousiasme suscité par les résultats remarquables et les performances de l’équipe nationale, cette stratégie vise à transformer l’un des plus grands événements sportifs mondiaux en une vitrine exceptionnelle pour la marque Maroc.

Times Square est ainsi investi par une campagne d’affichage aux couleurs de la signature internationale « Morocco, Kingdom of Light ». Ces écrans emblématiques offrent une visibilité de premier ordre à la destination Maroc, touchant les millions de visiteurs qui passent chaque jour à cet endroit et bien au-delà.

Parcourant Manhattan, Brooklyn, Queens et les principaux axes touristiques de la métropole, ces véhicules deviennent de véritables ambassadeurs mobiles de la destination Maroc. Cette présence au plus près du public permet d’inscrire la marque touristique Maroc dans le quotidien des habitants comme des visiteurs internationaux.

Cette présence est renforcée par une activation événementielle pensée comme une célébration de l’identité marocaine contemporaine. Un flashmob mêlant danses traditionnelles et influences urbaines modernes fait vibrer le centre de New York, créant des contenus à fort impact viral pour les créateurs de contenus internationaux.

Dans le prolongement de cette démarche urbaine, l’ONMT a habillé plusieurs dizaines de taxis new-yorkais aux couleurs du Maroc. Ces ambassadeurs mobiles sillonnent tout New York et les principaux circuits touristiques, ancrant la marque Maroc dans le quotidien des résidents comme des visiteurs internationaux.

Ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie globale de l’ONMT visant à tirer parti de l’exceptionnelle visibilité offerte par la Coupe du Monde 2026. En conjuguant sport, tourisme, culture et influence, l’Office transforme l’émotion suscitée par les performances des Lions de l’Atlas et l’enthousiasme des supporters en un moteur puissant d’attractivité touristique.

Par ailleurs, ces actions prolongent la collaboration entre la Fédération Royale Marocaine de Football et l’ONMT autour de la signature « Maroc, Terre de Football », qui ambitionne de positionner durablement le Royaume comme une grande nation du football mondial.