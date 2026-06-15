Le Maroc appelle à la prompte mise en œuvre et au plein respect de l’accord entre les Etats-Unis et l’Iran

L’accord entre les Etats Unis d’Amérique et l’Iran sur un Mémorandum d’entente revêt une importance particulière pour consolider le cessez-le-feu et garantir durablement la liberté de navigation maritime dans le détroit d’Ormuz, indique un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères.

De ce fait, le Royaume du Maroc appelle à la prompte mise en œuvre et au plein respect de cet accord, et remercie les médiateurs pour leurs efforts ayant facilité ce progrès, souligne le ministère.

Le Royaume du Maroc espère que cet accord contribuera au règlement, conformément au droit international, des autres questions non résolues, conclut la même source.

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a confirmé lundi sur le réseau social X la conclusion d’un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran, annonçant que la cérémonie de signature officielle dudit accord est prévue ce vendredi 19 juin en Suisse.

« À l’issue de négociations intensives, nous sommes heureux d’annoncer que l’accord de paix entre les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran a été conclu », a affirmé M. Sharif, médiateur clé de la guerre au Moyen-Orient qui dure depuis plusieurs mois.

Il a souligné que « les deux parties ont déclaré la cessation immédiate et permanente des hostilités sur l’ensemble des fronts, y compris au Liban ».

Le chef du gouvernement pakistanais a rendu hommage aux différents acteurs ayant contribué à l’aboutissement de l’accord. Il a exprimé « une sincère reconnaissance » au Qatar pour son rôle de médiateur, et remercié l’Arabie saoudite et la Turquie pour leurs « immenses contributions ».

Shehbaz Sharif a relevé que les médiateurs faciliteront une série de réunions dans les jours à venir afin de préparer la mise en œuvre de l’accord, ces discussions devant « poser les bases des négociations techniques et de la cérémonie de signature officielle ».

Dimanche soir, le président américain Donald Trump avait indiqué qu’un accord avec l’Iran a été « finalisé » et annoncé la réouverture du détroit d’Ormuz.

« L’accord avec la République islamique d’Iran est désormais finalisé », a écrit le locataire de la Maison Blanche sur sa plateforme Truth Social.

« J’autorise la réouverture sans droits de passage du détroit d’Ormuz et, parallèlement, la levée immédiate du blocus naval imposé par les États-Unis », a ajouté le président américain.