Crise migratoire à Sebta: Laurent Nuñez active la Force frontière d’intervention rapide 

Alors que des milliers de migrants sont entrés ces derniers Espagne par Sebta, ville en terre marocaine occupée par Madrid, Laurent Nuñez, ministre français de l’Intérieur a annoncé ce vendredi 31 juillet, le renforcement du contrôle à la frontière franco-espagnole.

Laurent Nuñez a activé la Force frontière d’intervention rapide (FFIR) qui lutte contre l’immigration clandestine et la fraude documentaire.

Dans la soirée, Madrid a annoncé que plus de 48.000 migrants étaient retournés volontairement au Maroc.

« Des contacts sont par ailleurs en cours avec les autorités espagnoles et marocaines afin d’assurer un suivi étroit de la situation et de renforcer la coordination entre les différents services concernés », a indiqué l’entourage du président cité par BFMTV.

Le président de la République « a également souligné que la France se tient prête à apporter aux autorités espagnoles tout l’appui nécessaire, si celles-ci en expriment le besoin, y compris au travers de l’agence Frontex ».

« Ces mesures s’ajoutent à celles déjà prises en 2020 pour renforcer le dispositif de sécurisation de la frontière espagnole: doublement des forces de sécurité à la frontière espagnole, réforme du code Schengen en 2024 pour renforcer les contrôles, brigades communes et action coordonnée avec les autorités espagnoles pour lutter contre l’immigration clandestine », d’après l’entourage d’Emmanuel Macron à BFMTV.

L’Espagne a assuré ce soir que la « quasi-totalité » des migrants entrés dans Sebta « sont déjà retournés au Maroc ». Madrid affirme que « l’intégrité de l’espace Schengen est absolument garantie ».

En Italie, le gouvernement a décidé de suspendre son espace de libre circulation avec l’Espagne pour un mois à partir de demain.

Les contrôles aux frontières aériennes et maritimes seront « ciblés » et ne concerneront que les ressortissants non européens arrivant d’Espagne.