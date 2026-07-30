Le Maroc n’exporte plus sa rente, il exporte sa production

Dans son discours du Trône du 29 juillet, le roi Mohammed VI a acté un basculement que l’Europe n’a pas encore pleinement mesuré : l’automobile et l’aéronautique pèsent désormais plus lourd que les phosphates dans les exportations marocaines. Derrière ce chiffre, une industrialisation méthodique, conduite secteur par secteur, qui redéfinit la place du Royaume dans les chaînes de production mondiale.

Le 29 juillet 2026, au soir de la Fête du Trône, le roi Mohammed VI a livré dans son discours à la nation un chiffre passé presque inaperçu en Europe : l’automobile et l’aéronautique représentent désormais plus de 40 % des exportations du Maroc — devant les phosphates. Un siècle durant, le sous-sol avait défini le pays -le Maroc détient les premières réserves mondiales de phosphates- et cette rente semblait devoir écrire son destin économique. Ce croisement de courbes, annoncé sans emphase au milieu d’un bilan, est pourtant l’un des faits géoéconomiques les plus significatifs du sud de la Méditerranée. Un pays africain vient de faire passer sa production manufacturière devant sa rente minière.

L’automobile en est la démonstration la plus aboutie. Premier exportateur automobile d’Afrique avec une capacité de production d’environ un million de véhicules par an, le Maroc n’occupe plus la position d’atelier périphérique qu’on assigne d’ordinaire aux économies émergentes. Une capacité de cette ampleur ne se décrète pas, elle suppose des années de formation d’ingénieurs et de techniciens, un tissu de sous-traitance, une logistique portuaire, une énergie disponible et une prévisibilité réglementaire. Autrement dit, une politique et non une aubaine.

Le discours royal élargit aussitôt le tableau, et c’est là que la méthode devient lisible. L’aéronautique d’abord , de nouvelles unités industrielles, dont le lancement a été présidé en début d’année, font entrer le pays, selon les termes du discours royal, dans le cercle restreint des États qui fabriquent des moteurs et des systèmes d’atterrissage d’avions. C’est à dire dans le cœur technologique de la filière, non dans sa périphérie.

Les batteries électriques ensuite, avec le développement d’un secteur intégré qui positionne le Maroc en amont de la transformation automobile mondiale plutôt qu’à sa remorque. L’hydrogène vert enfin, dont l’«Offre Maroc» est entrée dans sa phase opérationnelle avec l’attribution des premières autorisations à un groupe de mégaprojets. Dans cette architecture, les énergies renouvelables ne sont pas un totem climatique, elles sont un argument industriel, celui d’une énergie compétitive et décarbonée offerte aux industries qui en cherchent.

Il y a plus discret et peut-être plus décisif. Le discours révèle que les industries agroalimentaires et pharmaceutiques couvrent désormais près de 80 % des besoins nationaux, et qu’une base industrielle et technologique de défense et de cybersécurité s’installe graduellement. C’est l’autre versant de l’industrialisation marocaine : produire ce dont on dépend. Se nourrir, se soigner, se défendre, trois fonctions vitales que le Royaume choisit de fabriquer plutôt que d’importer. Dans un monde où les chaînes d’approvisionnement sont devenues des instruments de pression, cette industrialisation défensive vaut autant que l’industrialisation exportatrice. L’une conquiert des marchés, l’autre retire des vulnérabilités.

Rien de tout cela ne serait advenu sans un actif que le discours royal nomme explicitement : la stabilité, qualifiée de « capital stratégique ». Le mot capital n’est pas décoratif. Une usine de moteurs d’avions ou un mégaprojet d’hydrogène engagent des décennies ; ils ne s’installent que là où l’on peut raisonnablement parier sur la continuité des institutions, des règles et des orientations. La croissance de 4,9 % en 2025, les près de 20 millions de visiteurs accueillis la même année l’attractivité revendiquée pour les investissements industriels, touristiques et financiers.

Tous ces indicateurs convergent vers la même cause. Le discours va jusqu’à énoncer la doctrine qui les produit -prise d’initiative, suivi rigoureux, autocritique constructive-. Un pouvoir qui verbalise sa méthode transforme un bilan en système, et un système, contrairement à une performance, se prolonge.

La prochaine étape est déjà désignée, et elle est financière. Le discours affirme que l’essentiel des ressources de la transformation en cours devra provenir de financements domestiques, et interpelle le secteur financier national : accompagner l’investissement, élargir l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises, mobiliser l’épargne institutionnelle, redynamiser les marchés. L’ambition est cohérente jusqu’au bout : après avoir localisé la production, localiser le capital qui la finance. Une industrialisation portée par l’épargne des Marocains n’obéit pas aux mêmes conditionnalités qu’une industrialisation sous perfusion extérieure. C’est la forme la plus silencieuse de la souveraineté — et la plus difficile à contester.

On mesure mal, depuis l’Europe, ce que ce modèle a de singulier. Le Maroc ne reproduit pas une trajectoire écrite ailleurs. Il produit sa propre architecture industrielle, énergétique et financière, ordonnée à ses besoins et à sa géographie. Dans un contexte international que le discours décrit lucidement — retour du protectionnisme, impératif de sécurisation des chaînes de production —, le Royaume ne se présente pas en atelier de délocalisation à bas coût, mais en partenaire de coproduction : proche, stable, énergétiquement compétitif, industriellement crédible. Pour une Europe qui cherche à raccourcir ses chaînes de valeur sans les renchérir, la question n’est plus de savoir si le Maroc industriel existe. Elle est de savoir quelle place chacun saura prendre dans ce qu’il construit.

Un dernier détail du discours royal mérite d’être relevé, parce qu’il éclaire tout le reste. Le souverain y écarte expressément toute quête de « consécration » par un titre de leader continental ou international. Ce refus n’est pas une coquetterie rhétoriquec’est la signature d’une puissance qui a choisi son terrain. Les titres se décernent et se disputent ; les chaînes de production se construisent et demeurent. Le 29 juillet, le Maroc n’a revendiqué aucun rang. Il a aligné des usines, des mégaprojets et des taux de couverture. Dans le monde qui vient, c’est probablement la seule déclaration de puissance qui compte.