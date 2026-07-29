L’ambassadeur américain rencontre la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui

L’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Duke Buchan, a rencontré la ministre marocaine de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, pour évoquer l’agenda de réformes économiques du Royaume et les opportunités d’investissement pour les entreprises américaines.

Une rencontre axée sur les réformes économiques

L’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Duke Buchan, a publié sur X un message indiquant avoir eu « un excellent entretien avec la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, pour discuter de l’ambitieux agenda de réformes économiques du Maroc, avec un accent particulier sur les opportunités d’investissement pour les entreprises américaines ». Il cite en exemple « le premier financement fédéral d’une entreprise américaine opérant à Laâyoune », annoncé la veille par l’Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA) en soutien au projet d’ammoniac vert du consortium ORNX.

« Le partenariat maroco-américain est ouvert aux affaires »

« Le partenariat entre les États-Unis et le Maroc est ouvert aux affaires », affirme Duke Buchan dans son message, ajoutant : « Ensemble, nous construisons un avenir économique encore plus solide, fondé sur près de 250 ans d’amitié. » Cette référence renvoie au traité d’amitié maroco-américain de 1786, l’un des plus anciens encore en vigueur entre les États-Unis et un pays étranger, le Maroc ayant été l’un des premiers États à reconnaître l’indépendance américaine.

Une rencontre s’inscrivant dans une séquence diplomatique et économique dense

Cet échange survient au lendemain de la première visite officielle de Duke Buchan à Laâyoune, marquée par l’annonce du financement de l’USTDA et par sa rencontre avec le maire de la ville, Moulay Hamdi Ould Errachid. Nadia Fettah Alaoui, en poste depuis octobre 2021, pilote la politique fiscale et budgétaire du Royaume et avait déjà eu l’occasion d’échanger avec l’ambassadeur américain lors de précédents rendez-vous économiques, notamment l’Africa Investment Forum.