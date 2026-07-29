Le Maroc condamne « dans les termes les plus fermes » les attaques de drones contre l’Arabie saoudite

Le Maroc a condamné mercredi dans les termes les plus fermes les attaques de drones ayant visé des installations pétrolières en Arabie saoudite, exprimant sa pleine solidarité avec le Royaume face à cette « attaque odieuse ».

La condamnation marocaine

Dans un communiqué publié mercredi 29 juillet 2026, le Royaume du Maroc condamne « dans les termes les plus fermes » les attaques de drones ayant ciblé des installations pétrolières en Arabie saoudite. Le texte qualifie ces attaques de « violation flagrante de la souveraineté du Royaume d’Arabie saoudite » et d' »atteinte grave à sa sécurité nationale », les décrivant comme « une menace inacceptable pour la sécurité et la stabilité de la région du Golfe et l’ensemble du Moyen-Orient ». Rabat y exprime sa « pleine solidarité » avec Riyad et réitère son « plein soutien » à toutes les mesures légitimes que le Royaume saoudien pourrait entreprendre pour défendre sa souveraineté et la sécurité de ses citoyens et résidents.

Ce qui s’est passé sur le terrain

Ce communiqué intervient après plusieurs jours d’attaques répétées visant les installations pétrolières saoudiennes. Le ministère saoudien de la Défense a fait état, depuis lundi, de l’interception et de la destruction de plusieurs drones lancés depuis le territoire irakien, visant des sites pétroliers situés dans la province orientale et la région de Riyad. Riyad attribue ces attaques à des « milices terroristes soutenues par l’Iran » opérant en Irak, et a appelé Bagdad à « prendre toutes les mesures nécessaires afin d’empêcher que son territoire ne serve de point de départ à une agression ». Le Premier ministre irakien, Ali al-Zaïdi, a pour sa part demandé aux autorités sécuritaires du pays d’enquêter sur ces accusations. Parallèlement, les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l’Iran, ont revendiqué de nouvelles attaques de drones contre des infrastructures liées au transport du pétrole brut saoudien vers le port de Yanbu, sur la mer Rouge.

Une riposte saoudienne coordonnée avec les États-Unis

Face à la poursuite de ces attaques, l’Arabie saoudite a annoncé mardi avoir mené, en coordination avec le commandement central américain (Centcom), des frappes contre des groupes armés soutenus par l’Iran en territoire irakien, invoquant son droit à la légitime défense au titre de l’article 51 de la Charte des Nations unies. Le Royaume a toutefois précisé ne pas rechercher l’escalade, tout en se réservant le droit de répondre à toute nouvelle agression. Cet épisode s’inscrit dans le contexte plus large de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran, engagée depuis février 2026.