L’OCP va accompagner le Malawi dans la construction d’une usine d’engrais

Un accompagnement technique de l’OCP Africa

Le Malawi se dotera de sa première usine de fabrication d’engrais avant la saison agricole 2027-2028, a annoncé le 24 juillet la ministre malawite de l’Agriculture, de l’Irrigation et du Développement de l’eau, Roza Mbilizi, lors de la réception à Blantyre d’un don de 500 tonnes d’engrais marocains. Le projet doit réduire la dépendance de ce pays d’Afrique australe envers les engrais importés, qui pèsent lourdement sur ses réserves de devises. Rabat a déjà dépêché une équipe d’experts d’OCP Africa, filiale continentale du géant marocain des engrais phosphatés, qui a tenu un atelier conjoint avec des spécialistes malawites sur l’implantation de la future usine. La ministre a appelé les deux parties à tenir le calendrier, estimant que l’élan « qui a débuté en mars 2026 doit se poursuivre jusqu’à ce que cet objectif soit atteint ». Ni la capacité de production ni le site retenu n’ont été précisés à ce stade.

Un don s’inscrivant dans un effort plus large

Ce don de 500 tonnes d’engrais s’inscrit dans un geste plus large de 1 000 tonnes promis par le Royaume, à la suite d’un appel lancé par le président malawite en réponse à une situation de insécurité alimentaire dans le pays.

Des relations consolidées par la question du Sahara

Les relations entre le Maroc et le Malawi se sont particulièrement renforcées depuis juillet 2021, lorsque le Malawi a inauguré un consulat général à Laâyoune, capitale des provinces du Sud marocaines, en présence du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et de son homologue malawite d’alors, Eisenhower Nduwa Mkaka. À cette occasion, Lilongwe avait également annoncé l’ouverture d’une ambassade à Rabat et réitéré son « soutien ferme et constant » à la souveraineté marocaine sur le Sahara. Ce consulat était alors le 24ᵉ ouvert dans les provinces du Sud et le 18ᵉ appartenant à un pays africain, faisant du Malawi le cinquième membre de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), après la République démocratique du Congo, la Zambie, l’Eswatini et les Comores, à disposer d’une représentation diplomatique au Sahara marocain.