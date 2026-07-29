Incendie près de Madrid : situation « favorable », les 12 prochaines heures « décisives » (Pedro Sánchez)

Le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a jugé mercredi « favorable » l’évolution de l’incendie qui touche la région de Madrid, tout en avertissant que les prochaines heures resteraient décisives face à l’arrivée d’une nouvelle vague de chaleur.

Une évolution jugée favorable, sous « maximum de prudence »

« L’évolution continue d’être favorable, avec un maximum de prudence, mais elle reste favorable », a déclaré mercredi le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, depuis le poste de commandement avancé de Navalcarnero, d’où il a fait le point sur l’incendie qui touche la Communauté de Madrid depuis la semaine dernière. Il a toutefois insisté sur le fait que « les prochaines heures restent très importantes, décisives », tout en se félicitant que de « bonnes nouvelles » aient commencé à être connues la veille.

Le retour de plus de 30 000 personnes chez elles

Les bons résultats obtenus mardi ont permis à plus de 30 000 personnes de rentrer chez elles, après la levée de l’ordre d’évacuation dans plusieurs municipalités de la région. Le gouvernement régional de Madrid a par ailleurs fourni un hébergement temporaire à 99 personnes issues de 29 familles sinistrées, coordonné le transfert de 626 personnes issues de résidences et de centres sociaux, évacué des personnes dépendantes ayant des besoins sanitaires, et accordé du repos à 77 pompiers déployés sur zone, dans le cadre d’un dispositif ayant déjà pris en charge 2 918 personnes au total.

Une quatrième vague de chaleur qui inquiète

Mercredi marque le début de la quatrième vague de chaleur de l’été en Espagne, avec une baisse de l’humidité et une hausse des températures qui pourraient compliquer les opérations en cours. Selon des données provisoires du ministère de la Transition écologique, 172 396 hectares de surface forestière ont été touchés en Espagne entre le 1er janvier et le 27 juillet 2026, soit près de six fois plus que les 29 817 hectares enregistrés sur la même période en 2025. Le pays a également recensé 35 grands incendies forestiers depuis le début de l’année, contre 11 à la même date l’an dernier.

Une situation encore incertaine sur d’autres foyers

Si l’incendie de la région de Madrid et d’Ávila montre des signes d’amélioration, celui de la Vall d’Uixó, dans la province de Castellón, reste hors de contrôle, avec un périmètre de 81 kilomètres, pour une surface révisée à environ 9 300 hectares brûlés. Une quinzaine de routes secondaires demeurent coupées dans la province d’Ávila. Plusieurs institutions basques ont annoncé l’envoi de renforts supplémentaires, dont dix-huit véhicules, pour appuyer les opérations d’extinction dans les zones de Madrid, d’Ávila et de Tolède.